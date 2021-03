Nicola Loiodice per la terza volta in gialloblu con il Cerignola

Sono ore di grande fermento in casa Audace Cerignola sul fronte mercato: dopo la partenza di Tom Syku alla volta di Casarano, il ds Elio Di Toro e il dg Francesco Dibiase stanno piazzando alcuni colpi per rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione di Michele Pazienza. L‘ingaggio più ad effetto è il nuovo ritorno di Nicola Loiodice, uno dei beniamini più amati dalla tifoserie gialloblu: il calciatore classe 1992 indosserà per la terza volta la maglia ofantina, dopo le esperienze dal dicembre 2016 all’aprile 2017 e dal dicembre 2017 fino al febbraio dello scorso anno. Il fantasista barese ha iniziato la stagione in Eccellenza al Barletta e non ha saputo resistere al richiamo di una piazza con cui si è sempre trovato in sintonia e dall’opportunità di tornare a calcare i campi della serie D.

Ci saranno altre novità in entrata, perché le attenzioni della società cerignolana sono puntate anche negli altri reparti: per la difesa occhi puntati su Dembel Sall, senegalese del ’94 in forza al Gladiator, Antonio Aquilanti (classe 1985 del Rieti), Niccolò Antonelli (classe 1990) del Latte Dolce Sassari. Sondati pure lo svincolato 33enne Alessandro Bastrini (ex Monopoli) e Nicholas Ibojo, classe 1985. Operazioni da effettuare anche fra gli under, per assicurare al tecnico altri elementi soprattutto per l’anno 2002 o seguenti, anche a causa dello stop accusato da Scuderi. Il mercato è stato prolungato fino al termine di marzo, l’Audace sta stringendo i tempi per irrobustire la rosa e per viaggiare spedito verso l’obiettivo salvezza.