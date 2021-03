Ultime settimane per partecipare al premio letterario ’N. Zingarelli’

Tutto pronto per la tredicesima edizione del Concorso Letterario Nazionale ‘Nicola Zingarelli’, promosso dall’Associazione Culturale ‘LiberaMente’ Aps, con la collaborazione dell’Associazione Artistico-Culturale ‘Motus’, il patrocinio del Comune di Cerignola, il sostegno economico dell’imprenditoria locale e l’interesse di case editrici italiane. Aperta il 25 novembre 2020 e in corso fino al 31 Marzo 2021, questa XIII edizione è denominata “PAROLE SCRITTE ovvero Le emozioni nella scrittura” ed è inserita nel progetto “Dante e la Puglia–Quadri viventi” per la celebrazione dei 700 anni di Dante Alighieri promossa e finanziata dal ministero italiano. Il premio, consistente in una pergamena e nella pubblicazione delle opere inedite all’interno dell’Antologia del Premio in vendita nelle librerie e su internet, sarà assegnato ad opere di narrativa e di poesia che si distingueranno per la qualità letteraria e artistica o per la tematica di impegno sociale, morale o educativo trattata.

Il concorso si articola in più sezioni:

a) Poesia singola per le scuole primarie, medie e superiori

b) Racconto breve per scuole medie e superiori

c) Narrativa edita dotata di codice ISBN

d) Singola Poesia inedita a tema libero

e) Premio Speciale della Giuria “Non omnia possumus omnes” (“Non tutti possiamo tutto”) a personalità che si sono distinte, nell’anno, per particolari opere dell’ingegno, per studi scientifici di notevole prestigio, per opere di forte impegno morale ed educativo, per un particolare impegno nel sociale o per il sostegno alla giustizia pubblica e al rispetto della legalità o a personaggi dello spettacolo come premio alla carriera o come premio per una particolare interpretazione.

Obiettivo delle associazioni è incentivare la cultura, da qui il coinvolgimento gratuito di bambini e ragazzi, ai quali si spera di far scoprire il “piacere della lettura e della scrittura”, la possibilità di iscrivere 2 testi al costo di 1, riservato alle case editrici che vedranno così dimezzate le spese di segreteria, e l’idea di premiare il possessore dell’edizione più antica e con la storia più accattivante della ‘Divina Commedia’, basta postare sulla pagina Facebook del Premio Zingarelli una foto o un video del testo dantesco, filo conduttore di questa XIII edizione, per aggiudicarsi un cesto di prodotti tipici offerto dai nostri sponsor. Non esitate dunque a sottoporre la vostra opera alla variegata e numerosa giuria del premio dedicato al linguista cerignolano, c’è tempo fino al 31 marzo, bando, informazioni e resoconti delle passate edizioni, sono disponibili sul sito del concorso www.ilpremiozingarelli.it e sulle pagine social.