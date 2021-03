COVID Cerignola, 240 i positivi 27 in quarantena

Come da comunicazione della Prefettura di Foggia, Fonte della Regione Puglia – Unità di Crisi per la gestione dell’Emergenza Covid-19, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alla data del 28 febbraio 2021 risultano:

Totale casi positivi Cerignola: 240;

Totale persone in quarantena: 27.

Condividi questo articolo: