Mirra: «Bene il vaccino, ma lasciamo “a distanza” le scuole»

«Venerdì 26 febbraio – dice Pio Mirra – dirigente scolastico dell’IISS G. Pavoncelli, dalle ore 9.00, a gruppi di 20, il personale della scuola è stato sottoposto alla prima dose del AstraZeneca presso il Dipartimento Prevenzione in viale Di Vittorio di Cerignola, in piena sicurezza grazie alla professionalità di tutto il personale sanitario, magistralmente diretto dalla giovanissima dott.ssa Viviana Balena. Certo la scuola non è ancora sicura».

E riferisce puntualmente le ragioni il preside Mirra: «La seconda dose del vaccino è prevista tra 4-12 settimane e, come si legge nella circolare del Ministero della Salute n.5079 del 9 febbraio, i vaccinati potrebbero non essere completamente coperti fino a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Allora? Allora non abbassiamo la guardia, stiamo sempre allerta e soprattutto lasciamo “a distanza” le scuole. Ad oggi l’unica decisione che mette in sicurezza la scuola è di continuare “a distanza”. Nonostante distanziamento, banchi monoposto, mascherine e gel il virus corre veloce. C’è il rischio della terza ondata pandemica, spinta dalla variante inglese. Ed esiste una chiara prevedibilità nei trend di contagio e alcuni comportamenti: gli assembramenti di ragazzi, e non solo, senza mascherina. I gruppi sono talmente tanti che diventano incontrollabili per le forze dell’ordine e a scuola potrebbero innescare una pericolosa catena di contagio, dove i ragazzi svolgono un ruolo chiave nel trasferire il virus da casa a scuola e viceversa, con effetto domino tra studenti, personale scolastico e familiari. Più abbassiamo la guardia, più paghiamo pegno. Invece bisogna alzare il livello di attenzione e sperare di scongiurare la terza ondata. Comunque va riconsciuto il grande lavoro che Regione Puglia e le ASL territoriali, in collaborazione con le scuole, stanno facendo per preparare il rientro a scuola in sicurezza, rientro che presuppone inderogabilmente la vaccinazione di tutto il personale della scuola».

«Esprimo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto da medici, infermieri e a tutto il personale sanitario, diretto dall’instancabile dott.ssa Viviana Balena, impegnato in un momento così gravoso per tutti noi. Il senso di responsabilità e altruismo mostrati mi induce a manifestare stima e rispetto nei loro confronti. Mi piace evidenziare e condividere le parole di una nostra docente subito dopo il vaccino: ‘Insieme al vaccino ci è stata somministrata la speranza di venir fuori da un lungo incubo. Questa iniezione di speranza, ci dà la giusta forza per continuare il nostro lavoro e al contempo ci permette di guardare al futuro con occhi diversi, senza però, abbassare la guardia, perché il percorso iniziato oggi è ancora lungo’».