Pallavolo Cerignola, sconfitta a tavolino nella sfida contro la Star Volley Bisceglie

Nella giornata di ieri, il Giudice Sportivo Territoriale della Fipav Puglia ha inflitto la sconfitta a tavolino per 3-0 alla Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, per essersi rifiutata di giocare la sfida valida per la terza giornata del campionato di serie C girone A ed in programma sabato scorso. I fatti: il sodalizio ofantino guidato da Matteo Russo, da parte sua aveva motivato la decisione ravvisando il mancato rispetto del protocollo predisposto per il contrasto al Covid-19, determinando la scelta per evitare rischi sanitari per i propri tesserati e quelli avversari. La Star Volley Bisceglie in una nota ufficiale aveva smentito la ricostruzione fucsia, sostenendo di aver provveduto in toto alle procedure e minacciando di passare alle vie legali per tutelare il buon nome e l’operato del team adriatico. In base anche al referto degli arbitri designati, il Giudice Sportivo ha emesso la sentenza citata, derogando alla normativa di assegnare alla Pallavolo Cerignola la penalizzazione di tre punti in classifica e l’irrogazione di una ammenda, tenuto conto della particolare situazione pandemica.

«Mistificare la realtà per ottenere non so quali obiettivi è un comportamento deplorevole. Una cosa è certa: sabato scorso abbiamo tutelato la salute di tutti al costo di una partita persa a tavolino. Tanto vale. Alle belle parole da campagna elettorale devono seguire i fatti, ma mi rendo conto che nello sport come nella vita questo non accade»: così il commento del massimo dirigente della Brio Lingerie, Matteo Russo. La Star Volley Bisceglie sui propri canali ufficiali ha accolto con soddisfazione le decisioni assunte, poiché nel provvedimento del Giudice Sportivo si legge che «la società ospitante ha rispettato il protocollo previsto nello specifico Addendum 2» e «ha proceduto a igienizzare il campo di gioco a seguito di richiesta avanzata dalla società ospite». Pur con amarezza e sdegno riguardo l’accaduto, gli esponenti della Pallavolo Cerignola rimarcano che, più delle classifiche e dei campionati, al primo posto viene la salute, in un momento storico così difficile e complesso con la minaccia del Coronavirus ancora ben presente.