Pietra di Scarto festeggia i 25 anni della Legge sul riutilizzo sociale dei Beni Confiscati alla mafia

La legge 109/96 sul riutilizzo sociale dei Beni Confiscati alla mafia compie 25 anni. Fortemente voluta da “Libera” attraverso la raccolta di oltre un milione di firme, rappresenta ancora un baluardo nella lotta per la liberazione dei territori dalle mafie. Ma quanto resta ancora da fare per la sua completa applicazione? Ne parleranno insieme: Daniela Marcone-Vice Presidente di Libera; Tatiana Giannone-Settore Beni Confiscati di Libera; Sasy Spinelli-Cooperativa SociaIe “Terre di Puglia-Libera Terra”; Angelo Santoro-Cooperativa Sociale “Semi di Vita”; Giuseppe Mennuni-Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto”.

Durante l’incontro sarà presentato il dossier “RimanDati”, primo Report nazionale sullo stato della trasparenza dei beni confiscati nelle amministrazioni locali, che ha evidenziato come ad oggi su 1076 Comuni monitorati, ben il 670 I’eIenco e le informazioni sui loro siti internet, come invece sarebbe previsto per legge. Conduce l’evento Pietro Fragasso, Presidente della Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto”. Appuntamento Sabato 6 Marzo 2021 a partire dalle ore 10.30 in diretta sulla Pagina FB del Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”.