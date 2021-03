Progetto Policoro: Carlo Cariello nuovo animatore di comunità di Cerignola-Ascoli Satriano

Ecco il profilo del nuovo animatore di comunità di primo anno per la diocesi di Cerignola Ascoli Satriano. Si chiama Carlo Cariello, classe 1997 e di professione fa l’educatore. In questo suo primo anno si formerà grazie al Coordinamento Nazionale del Progetto Policoro e sarà affiancato da Fabio D’Imperio animatore di comunità giunto al suo terzo e ultimo anno del progetto. In equipe rimangono naturalmente il tutor Don Pasquale Cotugno, il direttore dell’equipe di Pastorale Giovanile Don Fabio Dalessandro sdb e il direttore dell’ufficio della Pastorale Sociale e del lavoro avv. Gaetano Panunzio.

Il progetto Policoro ormai giunto al suo 25° anno di età come presenza attiva sul territorio Italiano, ha come obiettivo quello di sostenere i giovani e aiutarli a trovare un orientamento nel mondo del lavoro. Le parole d’ordine rimangono sempre: giovani, Vangelo e lavoro. Si rivolge particolarmente a giovani che intendono mettersi in proprio, fornendo loro tutte le capacità all’interno del progetto attraverso l’acquisizione di competenze necessarie per la realizzazione di un proprio progetto. Tante sono le idee e le sfide che l’equipe si pone quest’anno, per poter essere sempre più presente e vicina ai giovani del territorio diocesano mettendo in atto iniziative e attività. L’idea di base è l’essere sempre più smart, infatti i social del progetto si arricchiscono anche di un account Instagram, che si aggiunge al già presente profilo Fb. Altro grande progetto è quello che partirà a breve, che si intitola ”Presenza Attiva” e si pone l’obiettivo di raccogliere tutti i vari dati, esigenze e problemi attraverso un form di google che una volta compilato dai giovani del territorio permetterà una risposta più concreta.​