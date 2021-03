L’Ares Flv va ad Isernia, la Pallavolo Cerignola ospita la Polis Corato

Le nostre formazioni di volley saranno impegnate domani nei rispettivi campionati di appartenenza: l’Ares Flv sarà di scena ad Isernia, mentre la Pallavolo Cerignola ospiterà la Polis Corato. Per la settima giornata del girone E1 di B1, il sestetto allenato da Marco Breviglieri sarà atteso dall’Europea 92 (ore 18). Le rossogialloblu rimetteranno piedi in campo dopo uno stop forzato di due settimane, dovuto ai rinvii di entrambe le sfide con Castellammare di Stabia: nell’ultimo match giocato, la Flv si era imposta a Villaricca ai danni della Luvo Barattoli Arzano, proseguendo il cammino a punteggio pieno in vetta alla classifica. L’incognita maggiore sarà rappresentata proprio dagli effetti che i quindici giorni di pausa potrebbero apportare, atteso che Muzi e compagne stavano esprimendo una netta crescita sia sul versante della qualità del gioco sia nel prendere confidenza con le gare ufficiali in una stagione che resta tribolata e complicata a causa del Covid-19. E’ ancora ferma al palo Isernia, quattro sconfitte in altrettante partite disputate, l’ultima delle quali sabato scorso contro Arzano. Il team di Montemurro però sta pian piano evidenziando una piccola crescita, perché con le campane è riuscito ad incamerare il primo set a proprio favore nel torneo. All’andata finì 3-0 per l’Ares e la missione non sembra impossibile per la capolista: tuttavia, è obbligatorio approcciarsi al confronto fin dal primo scambio con la mentalità giusta, evitando rilassamenti e cali di concentrazione. L’obiettivo è conseguire la cinquina di successi, per marciare sempre più speditamente in testa.

Nel quarto turno della serie C, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola attende al pala “Dileo” (ore 18) la Polis Corato, con la missione di conquistare la prima gioia casalinga del torneo. Le ragazze di Davide Castellaneta vogliono mettersi definitivamente alle spalle la vicenda di una settimana fa nella trasferta di Bisceglie, con il giudice sportivo che ha assegnato alle ofantine la sconfitta a tavolino per il rifiuto a giocare. E’ tempo di guardare avanti, possibilmente ripartendo dall’affermazione nel derby di Foggia che a sua volta aveva messo in archivio l’esordio negativo con Potenza. Nessun punto in due incontri per la Polis Corato, alla cui guida c’è un tecnico dalla lunghissima esperienza come Annagrazia Matera: nell’organico molte giovani da mettere in vetrina, mentre fra le giocatrici più “esperte” anche se nate fra il ’95 ci sono l’opposto Piarulli e la laterale Fumarola. Le baresi nell’ultimo match giocato hanno perso 3-1 a Potenza, facendo soffrire le quotate lucane, costringendole ad una rimonta dopo aver ceduto il primo set. Una gara indubbiamente da non sottovalutare per le fucsia, cui però non mancheranno spirito battagliero e voglia di rivalsa in base a quanto accaduto nella precedente giornata: la Pallavolo Cerignola cerca una vittoria scacciapensieri.