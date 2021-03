Cerignola, incidente col botto a margine di un inseguimento | Foto

Un incidente alla porte della città come atto finale di un inseguimento. Questo quanto accaduto questa mattina a Cerignola nei pressi della rotatoria dove confluiscono viale Usa e Via Napoli. Due le vetture coinvolte. Al momento il traffico è stato bloccato e sono in corso le rilevazioni delle forze dell’ordine.

LA DINAMICA L’auto inseguita dalla volante della Polizia, una Fiat Bravo, procedeva su viale USA in ingresso a Cerignola. Imboccata contromano la rotatoria è avvenuto lo scontro frontale con una Citroen guidata da un’anziano, poi trasportato in gravi condizioni al Policlinico Riuniti di Foggia. Il fuggitivo è stato arrestato.

Seguiranno aggiornamenti