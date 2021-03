Cinque su cinque per l’Ares Flv Cerignola, vittoria 0-3 ad Isernia

L’Ares Flv Cerignola infila la quinta vittoria stagionale consecutiva, superando a domicilio l’Europea 92 Isernia con il punteggio di 0-3 (26-28; 20-25; 20-25 i parziali): a dispetto dell’ultimo posto in classifica, la formazione pentra fa sudare e non poco il team cerignolano, il quale fa leva sull’esperienza delle sue giocatrici nei momenti cardine della sfida. Coach Breviglieri non muta il 6+1 di partenza: Muzi in regia e Morone opposto; Martilotti e Ferrara laterali; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Montemurro schiera: De Luca Bossa alzatrice e Giudici opposto; Chiesa e Zanolla martelli; Piarulli e Carrisi sottorete e Galuppi in difesa. Il primo solco è delle ospiti (2-5), ma le locali accorciano e Giudici con un ace fa 6 pari: l’Europea 92 resta incollata a lungo, mettendo in evidenza proprio la fuorimano. Ares sul 12-14 (Neriotti molto prolifica in posto 3), eppure le molisane agganciano a 15: non si schioda l’equilibrio, così Breviglieri ferma il gioco ma il sestetto di Montemurro sorpassa (18-17). Ofantine di nuovo avanti sul 21-22, Chiesa mette giù il 23-22, Neriotti in fast sigla il 23-24: si va ai vantaggi, c’è un set point anche per Isernia, l’inarrestabile Neriotti in battuta (nove punti solo nel primo set per la centrale) regala alla Flv un parziale molto combattuto e affatto semplice.

Il match si conferma insidioso per le rossogialloblu, avanti seppur di misura (5-7), poi è pari 8: Montechiarini per il 9-12, Giudici in diagonale pareggia (14-14); la capolista non è brillante, specie per merito delle blufucsia, ancora Giudici dai nove metri (16-15), cui segue il +2. Due volte Neriotti, poi Ferrara riporta avanti l’Ares (18-19) mentre sono di Morone i due punti che mandano al nuovo cambio di campo. Le due squadre viaggiano di pari passo fino al 6-8 nel terzo periodo, ma la parità torna immediatamente: block out Martilotti (8-11), bene anche Ferrara a testimoniare l’entrata decisa in partita anche delle bande. Cerignola mantiene il vantaggio sulle tre-quattro lunghezze (13-17), le volitive isernine non alzano bandiera bianca tanto facilmente (18-20). L’alternanza dei cambipalla e il decisivo scatto finale sono sufficienti alle cerignolane, il muro di Martilotti mette fine ad una gara assai gradevole e densa di buona pallavolo da ambo le parti.

Marcia sempre a punteggio pieno l’Ares Flv, capace di ottenere una affermazione solo in apparenza scontata se si guarda il risultato, e che tanto può servire per le giornate che verranno: domenica prossima, al pala “Dileo”, spazio al derby con la Deco Domus Noci Grotte Volley per proseguire una strada finora senza intoppi per le ofantine.

Il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 4, Morone 9, Martilotti 10, Ferrara 10, Montechiarini 10, Neriotti 17, Pisano (libero).