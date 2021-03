Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, 3-0 ad una coriacea Polis Corato

Torna a giocare e a vincere sul parquet amico del PalaDileo la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che ha avuto la meglio per 3-0 su una coriacea Polis Corato. Il sestetto fucsia, allenato dal tecnico Castellaneta, riesce ad imporsi col massimo del punteggio contro la giovane ma ben organizzata Corato di Annagrazia Matera. Con una Ilenia Novia in più e delle ampie rotazioni che hanno permesso l’ingresso in campo di Daniela Bruno (classe 2005) e Alessandra Pinto (classe 2003), entrambe provenienti dal settore giovanile fucsia, le pantere si prestano ad una gara di luci ed ombre con la consapevolezza di dover trovare l’amalgama e la forma dei tempi migliori.

Primo periodo con un acceso botta e risposta tra le due compagini ed un equilibrio che si protrae sino al 18-16, quando Nuovo e compagne danno l’accelerata decisiva per portare a casa il set: 25-18. Stesso copione nel secondo parziale, con Corato che prova ad impensierire le locali con gli attacchi di Simone e Piarulli ed una buona dose di entusiasmo. Cerignola regge l’urto e si porta anche sul 19-12, tenendo a debita distanza la Polis sino al termine del periodo. 25-14 fucsia e 2-0. Terzo set che inizia con Corato determinata a restare in gara il più a lungo possibile e con Cerignola in versione ‘diesel’ ad attendere il momento giusto. Le pantere soffrono più del dovuto ma riescono a rimontare il piccolo svantaggio ed a portare a casa la seconda vittoria di questo campionato, la prima di marca casalinga. Adesso subito testa al ritorno in palestra e alla sfida di sabato sera in trasferta, ore 19.00, contro la Dinamo Molfetta.