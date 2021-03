Il Rotary Club e le Inner Wheel di Cerignola celebrano la Donna del secondo millennio

L’eguaglianza e la parità di sesso tra il genere femminile e maschile è un lungo e complesso percorso che ebbe ufficialmente inizio nel 17° sec., che l’Illuminismo favorì con la discussione sull’istruzione femminile e che, durante la Rivoluzione Francese riconobbe alle donne il diritto di partecipazione ai movimenti politici. Solo nel 1903, in Inghilterra, E. Pankhurst (1858-1928) potè fondare la Women’s social and political union, a cui aderirono numerosi intellettuali che sostenevano i princìpi di una società liberale e industriale. Le suffragette, così chiamate, vennero derise dalla borghesia conservatrice, additate in quanto borghesi dai socialisti e pericolose dai cattolici. E. Pankhurst stessa affermò: “Preferisco essere una ribelle, che una schiava”. Il terzo millennio non ha modificato la forza della lotta femminista che, di decennio in decennio, è sempre più globale in quanto inclusivo di società e culture distanti tra loro che, però, parlano un linguaggio comune: abolire le differenze per non accettare supremazie di nessun genere sull’altro. Grande contributo viene dal mondo del web davanti alle cui immagini non possiamo fingere di non sapere come la donna, già da bambina, sia considerata un oggetto da usare, vendere, sacrificare.

Questo tempo riconosce le forti disparità tra progressismo e rigurgiti di conservatorismo, tra forza e fragilità, tema dell'incontro organizzato per oggi 8 marzo