Noi-Comunità in movimento: «Proviamo a colorare questo 8 marzo»

L’associazione “Noi-Comunità in movimento” ha inteso omaggiare le donne di Cerignola con un piccolo regalo; adornando il tratto di centro città da Corso Roma a Corso Aldo Moro con fiocchi gialli e manifesti di frasi sulle donne per commemorare l’8 Marzo, giornata internazionale delle donne. In questo momento grigio ci servono colore e bellezza. Ambire a una città più bella e a misura di donne, è una delle coordinate principali dell’attivismo di Noi.

L’associazione ha inoltre prodotto un video a più voci per ricordare e mettere l’accento sulle troppe questioni ancora aperte che riguardano le donne e il percorso di parificazione dei diritti tra uomo e donna. La crisi ha colpito duramente il lavoro femminile e le politiche di conciliazione dei tempi di vita lavoro, ma particolare attenzione va posta al tema delle violenze domestiche, aumentate con la pandemia e il lockdown, e quello dei femminicidi. Il rilancio dell’azione del Centro anti violenza è fondamentale, ben in tal senso la direzione indicata dalla Commissione straordinaria. In tempi duri come questi ognuno deve fare la propria parte. In tempi dove il contatto fisico viene meno e la dimensione della comunità si rende sempre più virtuale e meno reale, proviamo a costruire un messaggio capace di muoversi in tutte e due questi campi, nella speranza si possa tornare quanto prima alla normalità dei rapporti.

Di seguito i link delle iniziative

https://fb.watch/45BqJSx7Xv/

https://fb.watch/45BsReelK7/