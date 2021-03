“Pietra di Scarto”: per la vostra Pasquetta torna “il Pacco dei Banditi”

Dopo il successo dell’edizione natalizia, la Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” rilancia il “Pacco dei Banditi”, stavolta in una speciale “Pasquetta Edition”. “In questo anno di pandemia globale – dichiara Pietro Fragasso – abbiamo potuto capire quanto, per ciascuno di noi, siano importanti le relazioni, gli abbracci, i momenti vissuti con le persone a cui vogliamo bene”. “Per questo – continua – abbiamo voluto pensare ad un “pacco” che inviti alla convivialità, sempre sicura e rispettosa delle norme anti-covid, partendo da uno dei momenti di condivisione per eccellenza (soprattutto al Sud!): la Pasquetta!”.

Pensato per un perfetto aperitivo all’aperto o a un tete a tete romantico, il “Pacco dei Banditi-Pasquetta Edition” contiene un concentrato di pugliesità: Olive Verdi “Bella di Cerignola” DOP, Patè di Olive, Friselline Bio, Vino “Franco” Nero di Troia IGT, biscotti “scarcelle”. In questa nuova versione, oltre ai prodotti realizzati presso il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”, bene confiscato alla mafia che la Cooperativa gestisce dal 2010 a Cerignola (FG), si è voluto puntare anche alla contaminazione con altre eccellenze locali e non.

“Insieme con noi – dichiara Luigi Russo, responsabile Marketing dell’organizzazione – abbiamo voluto portare vecchi e nuovi compagni di viaggio, per marcare ancor di più il senso di una comunità che, schiacciata dalla presenza criminale e dallo scioglimento per infiltrazione mafiosa, chiede riscatto e dignità”. Bar Ruocco, Antica Enotria e Cooperativa Sociale Terre di Puglia-Libera Terra sono i partner che accompagnano “Pietra di Scarto” in questa nuova avventura. “Questo 2021 sancisce i 25 anni di attività della nostra organizzazione, che onoreremo regalando nuovi progetti e tante sorprese ai nostri sostenitori e alla nostra comunità. Ma ci teniamo a ricordare sempre il “come” questi anni sono trascorsi: sulla stessa strada e dalla stessa parte. Quella degli ultimi, i “banditi” appunto, coloro che chiedono una nuova possibilità e che per noi diventano “le testate d’angolo” su cui fondare la nostra azione. Che è sociale, politica ed economica. Con loro costruiamo il nostro lavoro quotidiano, fatto di speranza e coraggio; integrazione e lotta alla mafia”, conclude Fragasso.

Per ordinare il tuo pacco dei banditi: www.pietradiscarto.it/ilpaccodeibanditi/

Acquistando il Pacco dei Banditi-Pasquetta Edition si contribuirà a creare nuove opportunità di formazione e lavoro per uomini e donne in situazione di fragilità.