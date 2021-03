La Pallavolo Cerignola presenta ricorso avverso la sconfitta a tavolino di Bisceglie

La SSD a.r.l Pallavolo Cerignola comunica di aver, nella giornata di ieri, presentato ricorso presso la Corte d’Appello di Bari in merito alla decisione da parte del Giudice Sportivo di infliggere il 3-0 a tavolino alle fucsia dopo la scelta di non scendere in campo contro la Star Volley Bisceglie.

Il presidente Matteo Russo: «È un atto necessario perché credo fortemente in quello che abbiamo fatto. Ribadisco che la priorità assoluta è la salute e il nostro comportamento ha tutelato tutti i protagonisti del match di Bisceglie. Il ricorso inoltre è un atto dovuto alla mia squadra: voglio che il lavoro svolto possa tradursi in un confronto sportivo sul campo e non risolto da una sconfitta a tavolino. Sono convinto che le nostre ragioni siano più che fondate e confido nelle capacità di giudizio della Corte d’Appello».