L’impegno per gli altri di Irene: scomparsa a 49 anni sono stati donati gli organi

Una vita in favore degli altri e anche all’ultimo atto la sua generosità non è venuta meno. Se n’è andata a 49 anni Irene Favia, improvvisamente, a causa di un aneurisma celebrale. Nata a Torino da genitori originari di Capurso (Ba), dove ha vissuto la sua infanzia fino all’età di 24anni. Diplomata al Conservatorio Piccinni di Bari, ha sempre calcato sin da bambina i palcoscenici nazionali come cantante. A Cerignola è ricordata anche come imprenditrice nella ristorazione, per 12anni con un pub in Piazza Matteotti (Tai Pan).

Tra le sue volontà c’era quella di donare gli organi. E così è stato. A margine del decesso sono state asportate le cornee e conservate alla Banca dati di Mestre, pronte per essere assegnate; i reni hanno salvato 2 persone di Bari, il fegato per due bambini a Milano e Roma. Irene è da sempre impegnata verso gli altri con il Gruppo della Beneficenza e con l’associazione SAFE. Oggi i funerali a Capurso. Venerdì 12, alle 19,00, l’ultimo saluto in Duomo a Cerignola.