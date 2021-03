Audace Cerignola, per la retroguardia ingaggiato l’esperto Luigi Manzo

La SSD Audace Cerignola comunica il tesseramento del difensore Luigi Manzo, classe 1985, in avvio di stagione in forza al Savoia (serie D, 13 presenze, 1 gol). Manzo vanta una lunga esperienza nel torneo semi-professionistico, dove ha militato in numerosi club importanti ed in più gironi. Nel suo curriculum: Taranto, Mantova, Nocerina, Vibonese, Pomigliano, Cavese, Savoia, Gelbison, Vigor Trani, Valle Grecanica, Sapri, Sant’Antonio Abate, Matera, Campobasso, Angri, Sangiuseppese. In C ha militato con la casacca della Vibonese dopo la vittoria del campionato di serie D.