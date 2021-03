Cerignola, due arresti della Polizia per resistenza a pubblico ufficiale e rapina

Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, nella mattinata di sabato 6 marzo, nel corso di un posto di controllo nel quartiere Torricelli di Cerignola, intimavano l’ALT ad un’autovettura, il cui conducente non arrestava la marcia. Poco dopo, vi era un’altra pattuglia dello stesso Reparto che, avendo notato che l’auto non si era fermata, intimava nuovamente l’ALT, ma il conducente continuava la sua corsa, eludendo anche l’intimazione di una terza pattuglia del medesimo Reparto. Gli agenti si mettevano, quindi, all’inseguimento del fuggitivo che, in via Napoli, non rispettando il senso di marcia dell’incrocio, andava ad impattare violentemente contro un’autovettura proveniente dal centro cittadino. L’uomo alla guida dell’auto tentava la fuga che veniva bloccata sul nascere, ma all’atto del fermo questi continuava ad opporre una forte resistenza, procurando lesioni agli operanti. Nel corso della perquisizione dell’auto, si rinvenivano una mazza da baseball, grammi 0,70 di hashish, un cacciavite ed un coltello. L’uomo, identificato per A.C., 28enne pregiudicato cerignolano, veniva tratto in arresto per resistenza e lesioni a PP.UU., danneggiamento aggravato e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. In sede di udienza di convalida dell’arresto, ad A.C. veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nella giornata di martedì 9 marzo, personale del Commissariato di P.S. di Cerignola ha tratto in arresto G.M., 39enne pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni tre e mesi 6 di reclusione per rapina, furto aggravato e lesioni in concorso, reati commessi in Ascoli Piceno e comuni limitrofi in data 4.05.2017.