Matteo Valentino rieletto segretario regionale di Cittadinanzattiva Puglia

Riaffermare la centralità del cittadino nelle fasi decisionali delle istituzioni sui territori, con un atteggiamento sempre collaborativo ma mai remissivo. Con questo indirizzo Cittadinanzattiva Puglia ha dato il via al nuovo mandato del segretario regionale Matteo Valentino per il periodo 2021/2025. Matteo Valentino, già sindaco di Cerignola e con una lunga esperienza nel mondo dei sindacati, è stato rieletto a margine del congresso online avvenuto lo scorso 6 marzo. “Sono ovviamente onorato per questo compito che l’assemblea ha voluto affidarmi per la seconda volta. In questi anni abbiamo ottenuto risultati straordinari ampliando in maniera significativa la rete dell’associazione e radicandoci con forza in tutta la regione. Abbiamo da sempre sostenuto l’idea, poi tramutata in atti concreti, di restituire al cittadino la centralità che gli è propria”, commenta Matteo Valentino.

“Questo anno è stato caratterizzato, come per tutti, dall’emergenza sanitaria in corso. Cittadinanzattiva, quando necessario, è stata da pungolo per le attività delle ASL della Regione Puglia. Adesso – prosegue Valentino – lavoreremo per il potenziamento dei rapporti con le istituzioni locali; il potenziamento delle reti giustizia, scuola, ambiente, consumatori; creazione di iniziative di supporto e sensibilizzazione a tutela dei cittadini, con una particolare attenzione ai diritti dei ragazzi e dell’infanzia. Sono queste le nuove sfide che affronteremo con i nostri associati”. Nella stessa seduta del 6 marzo scorso, sono state rinnovate tutte le cariche. È stato infatti eletto il presidente dell’Assemblea degli Associati, Cesare Certini. Sono stati eletti inoltre i membri dell’Organo di Amministrazione Regionale: Pio Bufano, Pietro Giuseppe Palmisano, Marina Venezia, Vito Panebianco, Nicola Lamboni, Marika Barratta e Annalisa Pastore. Come rappresentanti Regionali per Assemblea Enti Associati: Matteo Valentino, Stefania Palmisano, Pio Bufano, Marina Venezia, Donatella Varraso.

Questi i Coordinatori eletti delle Assemblee Territoriali: Palmisano Stefania, Presicci Michele (Bat), Derocco Ilaria (Casarano), Dagnelli Domenico (Cerignola), Varraso Donatella (Foggia), Fontò Maria Rosaria (Gallipoli), Catiniello Michele (Ginosa), Caliandro Filomena (Gioia del Colle), Oliva Angelo (Lecce), Pellico Eleonora (Manfredonia), Genco Luca (Martina Franca), Dilascia Rosanna (Minervino Murge), Balducci Ottavio (Molfetta), Fiume Rossella (Putignano), Debiase Francesca (San Severo), Aliotti Antonella (Taranto), Dilernia Nicola (Trani).