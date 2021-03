Noi-Comunità in movimento, domani webinar “Tre mosse per uscire dalla crisi delle imprese

“Noi-Comunità in movimento” in collaborazione con “Zero F24” ha organizzato per domani, venerdì 12 marzo, alle ore 19.00, sui canali social dell’associazione il webinar “Tre mosse per uscire dalla crisi delle imprese. Strategie e soluzioni per superare la crisi”. In un momento di grande difficoltà per le imprese, il tentativo è quello orientare, offrire soluzioni e costruire strategie rispetto ai pur tanti finanziamenti a sostengo del mondo produttivo, che si presentano spesso in maniera disordinata e frammentata ai fruitori finali. Se ne parlerà insieme al Dr. Antonio Strazzullo fondatore di Zero F24 e al Dr. Massimo Mezzina Consulente Aziendale. Sarà inoltre possibile partecipare attivamente accedendo alla piattaforma zoom sulla quale si svolge l’incontro, chiedendo info su bandi e finanziamenti, oltre che ovviamente fare proposte registrandosi al link https://www.noicerignola.it/iscrizione-webinar/modulo-iscirzione/

Condividi questo articolo: