C’è la Deco Domus al pala “Dileo” per la Flv, Pallavolo Cerignola a Molfetta

Nuovo weekend in campo per le due formazioni cerignolane del volley: l’Ares Flv giocherà in casa al pala “Dileo”, mentre la Pallavolo Cerignola sarà di scena a Molfetta. Nel girone E1 della serie B1, le ragazze allenate da Marco Breviglieri se la vedranno con la Deco Domus Grotte Volley (domenica, ore 17.30) nel derby di ritorno valido per l’ottava giornata del mini raggruppamento. Nello scorso turno, le rossogialloblu hanno vinto in trasferta ad Isernia, proseguendo il cammino a suon di successi e a punteggio pieno in classifica: un match di certo non agevole, perché le molisane hanno dato parecchio filo da torcere alla capolista. La Flv è stata molto diligente e sagace nel lasciare sfogare le avversarie e allungare al momento giusto, non demoralizzandosi quando l’Europea 92 era nel suo miglior momento, aggiungendo tre punti importanti al bottino complessivo e ricavando risposte interessanti su solidità e carattere della squadra. Di fronte ci sarà una Deco Domus che domenica scorsa ha conquistato il quarto punto stagionale, arrendendosi al tie break con Arzano: il team di Ciliberti appare anch’esso in crescita e la prova che l’impegno non sia fra i più abbordabili sta nel fatto che le biancoverdi finora sono state le uniche ad aver soffiato un set alle ofantine. Ci si aspetta un confronto equilibrato e intenso, con giocatrici in campo che possono far pendere la bilancia da un lato o dall’altro in qualsiasi momento: l’Ares non ha intenzione di fermarsi, sarà un altro esame per mettere una ipoteca sul primo posto al termine della prima fase di stagione.

Nel girone A di serie C, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola domani (ore 19) farà visita alla Dinamo Molfetta per la giornata numero cinque del torneo. Il sestetto di Davide Castellaneta proviene dalla vittoria piena ai danni della Polis Corato di sabato scorso, la risposta ideale alla mancata disputa della sfida di Bisceglie contro la Star Volley. In attesa del pronunciamento del ricorso avverso la sconfitta a tavolino decretata dal Giudice Sportivo, per le fucsia era fondamentale tornare a sorridere: la partita contro le coratine è stata di buon livello, anche se c’è ancora qualcosa da limare sotto l’aspetto del gioco ma, ovviamente, il tempo a disposizione non manca. Sono due i punti in classifica (in quattro gare) per la Dinamo Molfetta, arrivati nell’affermazione al tie break con il Gio-Mol: la formazione arancio del tecnico Francesco Marzocca è all’esordio in questo campionato e dispone di un organico in cui le attaccanti De Robertis, Sciancalepore e Murgolo guidano col la loro esperienza le più giovani del gruppo. Nuovo e compagne cercheranno di mantenere il proprio cammino sulla strada della continuità, per restare a contatto con le concorrenti alle posizioni di vertice al momento posizionate più in alto in graduatoria. Ottenuta la prima gioia casalinga, la Pallavolo Cerignola ha l’obiettivo di bissare il risultato della trasferta di Foggia, quando si impose nel derby.