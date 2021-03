Cerignola, su vaccino AstraZeneca ai docenti l’ASL chiarisce il “rebus” certificazioni

Nel pomeriggio di ieri la notizia della somministrazione anche a Cerignola del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca ha creato non pochi problemi. Tutti alla ricerca di spiegazioni, molti insegnanti in allarme. Un allarme se vogliamo ingiustificato per diverse ragioni: in primis perché parliamo di un ritiri precauzionali, poi perché già dalla nota ufficiale si apprende come non vi sia nesso di causalità tra eventi avversi e farmaco. A predicare calma gli uffici ASL, presi d’assalto, che hanno però fornito, a richiesta, ogni forma di certificazione.

IL “REBUS” CERTIFICAZIONE L’ASL fin dalla giornata di ieri si è resa disponibile al rilascio di qualsivoglia certificazione, ovviamente su richiesta dell’interessato. Quel che ha però creato allarmismo è stato il fatto che in alcuni hub vaccinali sia stato rilasciato un foglio contenente il numero del lotto e la giornata prevista per la seconda somministrazione. Chi non l’ha ricevuto ha dunque ha preteso spiegazioni. Adesso però è dal centro vaccinale che arrivano le spiegazioni. «La certificazione va richiesta, specialmente quando un ciclo non è completo – commentano dall’ASL –. Il rilascio automatico non esiste, anche se altrove è avvenuto, ma in modo del tutto discrezionale. Durante le sedute vaccinali abbiamo fornito certificazione a chi ne ha fatto richiesta. Chi invece non ha richiesto certificazione riceverà attestato direttamente alla seconda dose e nella certificazione saranno riportate date e lotti di entrambe le dosi. Infine è da sottolineare che abbiamo obbligo formale di inserire ogni vaccinazione direttamente su anagrafe vaccinale regionale on line contestualmente alla vaccinazione stessa. Inoltre ci siamo resi disponibili al rilascio di qualsivoglia certificazione qualora qualcuno lo richiedesse. Questo è stato comunicato ai dirigenti scolastici e alle scuole».

La precisazione è doverosa: non esistono pericoli concreti. Tuttavia gli interessati, ossia coloro che hanno ricevuto il vaccino appartenente al lotto incriminato, sono stati tempestivamente informati per il tramite delle scuole. Quel che non si è considerato è quanto riporta l’anagrafe vaccinale regionale online: lì viene “annotato” tutto e nel dettaglio. La vera buona notizia è invece che stanno tutti bene.