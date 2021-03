Rapinatori di Cerignola in trasferta: arrestate 7 persone in un casolare di Novara

La Polizia di Stato di Novara, Foggia e Bari ha arrestato sette persone, originarie del comune di Cerignola per detenzione di armi clandestine da sparo e altri reati. I poliziotti del Servizio Centrale Operativo di Roma, delle Squadre Mobili di Novara, Bari e Foggia e del Compartimento Polizia Stradale “Puglia”, nella notte di ieri hanno fatto irruzione in un casolare in provincia di Novara. Gli arrestati erano parte di una batteria d’assalto pronta ad agire, probabilmente dedita alla commissione di gravi rapine. I dettagli dell’operazione verranno forniti in mattinata nell’ambito di una conferenza stampa presso la Questura di Novara.

