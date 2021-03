Derby da applausi, l’Ares Flv Cerignola prevale al tie break sul Grotte Volley Noci

Soffre e non poco l‘Ares Flv Cerignola nel derby contro la Deco Domus Grotte Volley Noci: al pala “Dileo” la battistrada del girone E1 riesce ad avere la meglio al tie break (25-16; 25-14; 20-25; 18-25; 15-7 i parziali). Gara dai due volti, quasi perfette le ofantine nei primi due set, poi la riscossa autoritaria delle ospiti prima del ritorno decisivo delle padrone di casa. Breviglieri schiera l’ormai consueto 6+1: Muzi in regia e Morone opposto; Martilotti e Ferrara laterali; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Ciliberti risponde con: Seggiotti alzatrice e Mauriello sulla diagonale; Civardi e Alikaj di banda; Vinciguerra e Kabunda sottorete e Modena in difesa. In avvio 6-4 per la Flv, con il centro molto attivo: Civardi la più in palla per le ospiti, che continuano a rincorrere (Morone per il 10-6). Battuta ficcante di Muzi, difesa accorta e attacco efficace: le ofantine vanno sul 13-6 e poi sul 18-11, con Ciliberti ad esaurire le interruzioni a disposizione; la squadra di Breviglieri gestisce con agio lo scarto, concretizzando alla prima occasione mediante un errore in costruzione barese. Neriotti in gran spolvero, Cerignola è sempre avanti (6-2): la Deco Domus cambia palleggiatore, le rossogialloblu piazzano un allungo senza repliche (17-6), sfruttando la fallosità delle biancoverdi sia in prima linea che al servizio. Finale di parziale con Ferrara in evidenza e Montechiarini a mandare le contenenti al nuovo cambio di campo.

Provano a reagire le ospiti (1-4, poi 3-6): Neriotti è irresistibile ed è pari 6: incostante però l’azione della capolista, Civardi porta la Deco Domus sul +4 (8-12). Dentro Binetti per Ferrara fra le locali, che operano un controbreak (12-15) ma soffrono particolarmente in ricezione: il sestetto di Ciliberti è in gran fiducia e si vede, andando a segno con le sue attaccanti (13-20). Orgoglio veemente dell’Ares, che si riporta sotto (20-22): sforzo che non basta, perché Mauriello riapre la sfida. Torna battagliero sul parquet il team cerignolano, la Grotte Volley Noci non molla la presa (8-3): rispondono colpo su colpo le baresi, meglio disposte a muro e in ascesa su tutti i fondamentali rispetto a quanto visto in precedenza, e il match ne giova sul fronte dell’intensità. E’ 11-10, segue ace Grotte per la parità a quota 12 e sorpasso. Breviglieri stoppa il gioco, Morone nel frangente tiene su la prima linea ma il punteggio segna 13-16. Losciale e Binetti inserite dal coach ofantino, alle baresi riesce davvero tutto e nel migliore dei modi, conquistandosi così con pieno merito il tie break.

Nel primo vero momento delicato della stagione, le rossogialloblu ritrovano compattezza (6-1) spronate da capitan Martilotti: 8-2 al cambio di campo, si lotta su ogni pallone e la Flv resta più o meno saldamente al comando, lo strappo decisivo è sul 13-6; Morone per il match point, il muro di Montechiarini fa festeggiare le locali. Applausi per entrambe le formazioni, le quali hanno offerto un pomeriggio di grande volley: l’Ares Flv conquista la sesta vittoria del campionato, lasciando per strada il primo punticino dopo un percorso netto. Per come si era messa la partita, l’affermazione al quinto set è da accogliere con soddisfazione, servendo per fortificare spirito e autostima per i prossimi impegni. Sabato prossimo, il calendario propone l’insidiosa trasferta a Torre Annunziata: dall’altra parte della rete la Fiamma Torrese.

Il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Muzi 2, Morone 17, Martilotti 12, Ferrara 7, Montechiarini 11, Neriotti 18, Binetti 1, Losciale, Pisano (libero).

