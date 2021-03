Giovedì, 18 marzo 2021, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia, alle ore 19, il vescovo Luigi Renna, nella Cattedrale di Cerignola, presiederà la celebrazione eucaristica per le vittime della diocesi. Parteciperà il dott. Vincenzo Cardellicchio, Commissario Prefettizio. Ogni parrocchia prevederà una celebrazione di suffragio per ricordare e pregare per quanti sono scomparsi nella solitudine e per stringersi ai familiari.

