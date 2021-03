Cerignola, settimana all’insegna della matematica al Liceo “Einstein” col “Pi greco”

Sabato 13 marzo tutte le classi del Liceo Scientifico “A. Einstein” hanno partecipato in diretta sulla piattaforma e-learning e sulla pagina Facebook dell’Università di Foggia all’evento “Matematica senza frontiere”, che ha celebrato la Giornata Internazionale della Matematica voluta dall’International Mathematical Union (IMU), e fissata dall’Unesco al 14 marzo di ogni anno, giorno tradizionalmente dedicato alla costante matematica del Pi greco.

Il Dipartimento di Economia, Management e Territorio dell’Università di Foggia, in collaborazione con la sezione Mathesis di Foggia, si è preparata a “festeggiare” la matematica con una serie di iniziative e una giornata di approfondimento sul tema; ospiterà gli interventi tenuti da esperti e studiosi che si propongono di comunicare una nuova idea della materia, ribaltandone l’idea tradizionale a tutto vantaggio di studenti degli IISS e di quanti si lasceranno appassionare. Matematica non più come semplice arte del contare, ma come scienza dei modelli.

Giovedì 11 marzo 74 alunni del Liceo Scientifico si sono cimentati nella Prova dei giochi di Archimede nell’ambito del progetto Olimpiadi di matematica organizzato dall’UMI (Unione Matematica Italiana). L’evento clou della settimana tuttavia si è svolto venerdì 12 marzo, in occasione della cerimonia di premiazione del concorso “Pi greco e gli irrazionali”, organizzato dal Laboratorio Effediesse del Politecnico di Milano, in occasione del PiDay 2021, la giornata tradizionalmente dedicata al Pi greco.

La gara, rivolta a tutti gli studenti delle scuole secondarie (di primo e secondo grado), consisteva nella preparazione di un elaborato creativo (testo o video) sul tema “Pi greco e gli irrazionali”. Al concorso nazionale hanno partecipato più di mille alunni provenienti dalle scuole medie e superiori di tutta Italia. Il Liceo “A. Einstein” ha partecipato con due “squadre”: “Pig4f” della classe 4^ F coordinata dalla prof.ssa Francesca Dimartino e “Quelli della circonferenza stampa”, gruppo composto da alunni delle classi 2^, 3^ e 4^ B, coordinati dalle prof.sse Valentina Margiotta e Mariangela Bellino, con la collaborazione della prof.ssa Rita Paolicelli (ai disegni e alla grafica) e Marcello Colaninno (ai testi). Proprio quest’ultima squadra si è aggiudicata il Premio speciale della Giuria per il video “Intervista al Signor Pì”, una conferenza stampa immaginaria in cui l’anziano Pi greco (scoperto ormai cinque secoli fa da Archimede) racconta la sua scoperta e le straordinarie connessioni di questo numero “irrazionale” con la nostra vita quotidiana. La motivazione del premio della giuria: “Per un video in stile giornalistico ben fatto, originale e spiritoso”. Precisione, competenza, originalità e tanto divertimento: presupposti fondamentali per far partire sotto i migliori auspici anche l’indirizzo del Liceo Matematico che, dal prossimo anno, sarà attivato presso il Liceo “A. Einstein” in collaborazione con il dipartimento di Matematica dell’Università di Bari.