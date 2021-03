Ordinanza e piano antiassembramento della Commissione straordinaria: le misure

Con l’ingresso della regione Puglia fra le aree in zona rossa, caratterizzate da un inasprimento delle restrizioni, la Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola ha inteso, utilizzando i poteri a propria disposizione, emanare una ordinanza con misure valide sul territorio comunale. Per brevità ed essenzialità, si riportano i provvedimenti intrapresi, validi sino al 6 aprile prossimo.

Per i motivi specificati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati dalla data di lunedl 15 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, con possibilita di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in legge 22 maggio 2020 n.35, e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74 l’adozione del seguente “Piano di Antiassembramento Centro Urbano”:

AREE PUBBLICHE

Per limitare, circoscrivere e contrastare possibili contagi COVID 19, come sopra meglio specificato, in aderenza ai correnti criteri di precauzione sanitaria, E’ FATTO DIVIETO A TUTTI I CITTADINI DI STAZIONAMENTO nelle sotto indicate zone della città:

Piazza Matteotti

Viale Roosevelt

Piazza della Repubblica

Zona cosiddetta Mezzaluna

E’ comunque fatta salva sempre la possibilità di attraversamento per I’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Per il periodo in premessa, inoltre, resteranno chiusi:

La Villa Comunale. Sarà garantito, unicamente, il regolare funzionamento dei bagni pubblici siti sull’ingresso laterale di viale Giuseppe Di Vittorio che verranno assoggettati a speciale regime di pulizia e sanificazione;

Saranno garantiti unicamente i servizi essenziali di sepoltura. UFFICI COMUNALI

a) A decorrere dal 15 marzo 2021 e fino al permanere della inclusione in “fascia rossa” della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021 e con espresso richiamo alla propria ordinanza n. 13 del 24.03.2020, l’apertura degli uffici comunali sarà garantita per i soli servizi essenziali riportati di seguito, disponendo, viceversa, per tutti gli altri servizi non essenziali le modalità di contatto telefonico o telematico, così come da allegato A).

b) Le attività indifferibili connesse ai servizi pubblici essenziali, come di seguito richiamate, saranno svolte con le seguenti modalità:

con la presenza continuativa in Comune:



Attività della polizia locale

con la presenza non continuativa in Comune :

Attività del protocollo comunale della corrispondenza cartacea;

Attività del servizio notifiche: solo per le notifiche urgenti, legate alla gestione dell’emergenza, per le quali non possa utilmente provvedersi a mezzo PEC o a mezzo servizio postale;

Attività dello Stato civile: per le denunce di nascita e di morte, per il matrimonio in imminente pericolo di vita e per ii ricevimento delle DAT (disposizioni anticipate di trattamento);

Attività del Servizio Anagrafe: esclusivo rilascio carte identità già prenotate prima della presente ordinanza;

Attività urgenti dei servizi sociali;

Attività della protezione civile: come da ordinanza di attivazione del Centro Operativo Comunale;

Attività connessa al ripristino e la manutenzione straordinaria dei luoghi; –

Attività relativa al servizio informatico;

garantiti da ditta esterna : /

Attività dei servizi cimiteriali (solo quelli essenziali)

Attività connessa all’igiene pubblica e alla raccolta rifiuti

Attività connessa al servizio trasporti

c) In esecuzione delle sopra riportate disposizioni, i Dirigenti comunali provvederanno alla:

individuazione dei dipendenti incaricati dello svolgimento delle attività indifferibili e delle attività strumentali alla gestione dell’emergenza, come sopra elencate, provvedendo alla loro organizzazione per garantire la presenza come sopra definita limitando le presenze al numero di persone strettamente necessario; organizzazione dell’ordinaria attività di lavoro per i dipendenti non addetti ai servizi essenziali e indifferibili, garantendo l’efficienza dei contatti telefonici o telematici, con personale in presenza o in lavoro agile;



d) L’eventuale accesso del pubblico sarà garantito, tuttavia, solo alle seguenti condizioni comuni per qualunque servizio:

Accesso solo dall’entrata principale e misurazione obbligatoria della temperatura al termo scanner installato. In caso di temperatura superiore a 37,5° l’utente sarà invitato ad allontanarsi immediatamente dai locali comunali; con obbligo di mascherina e mantenendo ii distanziamento di almeno un metro da altre persone presenti; con divieto di vagare o sostare nelle aree comuni dello stabile senza motivo o intrattenendosi con altri;



TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SU GOMMA)

Ai sensi dell’Allegato 15 del DPCM 02 marzo 2021, e ridotto al 80% l’indice di riempimento dei posti consentiti sulla carta di circolazione degli autobus utilizzati per ii trasporto pubblico locale. Le Aziende del trasporto pubblico locale provvedono ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio.

MERCATI

Sono sospesi i mercati giornalieri e settimanali, per l’intero periodo di inserimento della Regione Puglia in “zona rossa”, e comunque fino al 06 aprile 2021, per tutte le attività di vendita, fatte salve quelle di esclusiva vendita di prodotti alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, come previsto dall’art.45 del DPCM del 02 marzo 2021.

DISTRIBUTORI AUTOMATIC!

Devono restare chiusi, dalle 18.00 alle 5.00 di tutti i giorni, i distributori automatici cosiddetti “h24” che affacciano sulla pubblica via, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, ad eccezione dei centri di distribuzione acqua per i quali vige la chiusura dalle ore 22.00 alle ore 05.00;

INVITA

la cittadinanza a limitare con ogni scrupolo anche gli spostamenti consentiti e a rispettare in modo assoluto il divieto in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute (DPCM 02 marzo 2021).

AVVERTE CHE

Ai sensi di Legge, salvo che iL fatto non costituisca reato, le violazioni dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed e ammesso iL pagamento in misura ridotta di € 280,00;

Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso: al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 e seguenti del lgs. n. 104/2010;

al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del P.R. n. 1199/1971.

E’ inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Cerignola.

II presente provvedimento viene comunicato al Prefetto di Foggia.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza:

– a S.E. Prefetto di Foggia;

– al Sig. Questore di Foggia;

– alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Foggia, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Foggia, al Comando della Polizia Municipale di Cerignola;

– alla ASL Foggia Dipartimento di Prevenzione;

– ai Dirigenti Comunali, per quanto di competenza, ed in particolare al dirigente Comunale settore Ambiente e Lavori Pubblici, affinché con estrema urgenza predisponga i provvedimenti di propria competenza consequenziali alla presente ordinanza (villa comunale e cimitero comunale);

– alla Associazione Protezione Civile città di Cerignola, alla Croce Rossa ltaliana comitato di Cerignola, alle Associazioni di categoria degli esercizi commerciali, agli organi di stampa locali per assicurare la massima diffusione divulgativa della presente ordinanza.

2. La pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio on-line del Comune di Cerignola per 30 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell’art. 21bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..

3. Sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e ii Corpo di Polizia Municipale di Cerignola, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Foggia, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia.

ALLEGATO A

MODALITA’ DI ACCESSO Al SERVIZI COMUNALI DA REMOTO

MODALITA TELEFONICA e TELEMATICA DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI

dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00

martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle 18,00

U.R.P.- Ufficio relazione con ii pubblico:

per informazioni relative a tutti i servizi

0885.410325

371.4405563

UFFICI RECAPITI TELEFONICI INDIRIZZO MAIL Ufficio protocollo 0885.410216 mail: protocollo@comune.cerignola.fg.it; Pec: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it Settore Sicurezza – Polizia locale 0885.410222 mail: polizia.municipale@comune.cerignola.fg.it; Pec: polizia.locale.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it Settore Servizi sociali 0885.410279 /319/221 mail: urp@comune.cerignola.fg.it Ufficio Anagrafe e Stato Civile 371.4405563 Mail : prenotazioni.documentianagrafici@comune.cerignola.fg.it mail: stato.civile@comune.cerignola.fg.it Welfare e ufficio casa 351.0058030 Settore LL.PP. e Ambiente- manutenzioni 0885.410297 mail: resp.ambiente@comune.cerignola.fg.it mail: ufficiomanutenzioni.cerignola@gmail.com Settore Urbanistica – Patrimonio e SUAP 0885.410303 mail: edilizia.privata@comune.cerignola.it Settore Affari Generali 0885.410262 mail: ufficiosegreteria@comune.cerignola.fg.it Settore Servizi Gestionali e Finanziari 0885.410244 mail: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it Ufficio Tributi presso Consorzio mail: tributiconsorziofg4@tiscali.it PEC: info@pec.consorzio-fg4.it