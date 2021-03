“Quale futuro per il nostro pianeta?”, seminario online il 19 marzo

Il 19 marzo 2021, alle ore 10.00, prenderà il via un’importante iniziativa, rivolta alle scuole pugliesi ed italiane, sul tema “Difesa del Clima e dell’Ambiente”, un percorso informativo-formativo, con relativa certificazione, dedicato alla formazione dei giovani e frutto del lavoro di collaborazione tra i Rotary Club di Cerignola, di Canosa di Puglia e Roma Cassia, organizzato dal CPSCAE_APS, Commissione Nazionale del Centro della Pace e della Sostenibilità Climatica, Ambientale ed Energetica. Nel rigoroso rispetto delle regole anti Covid imposte dall’emergenza pandemica, il seminario si svolgerà in webinar sulla piattaforma digitale Zoom al link:

L’attività seminariale, avviata nel febbraio 2020 presso il Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, arricchita dell’ampliamento dei contenuti e delle successive esperienze maturate, prosegue presso il Liceo Scientifico “Albert Einstein”, di Cerignola, la cui Dirigente Scolastica, Prof.ssa Loredana Tarantino, darà inizio ai lavori del seminario moderato dal Dr. Francesco Dibiase, Presidente del Rotary Club di Cerignola con apertura a cura del Dr. Marco Tullio Milanese, Presidente del R.C. di Canosa. Il seminario offre un percorso di certificazione sulle grandi tematiche climatiche e sui danni derivanti dalle emergenze ambientali a quei giovani che vorranno sviluppare una progettualità di network ed occupazionale che rispetti i punti stabiliti dall’Agenda 2020-2030 delle Nazioni Unite. Il programma degli interventi prevede le relazioni su:

–“Programma Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile Globale” a cura dell’Ing. Andrea Pugliese, esperto e Consulente Ambientale nonché Presidente Incoming del R.C. di Canosa;

–“Penuria, Sicurezza e Sostenibilità sia Alimentare che Idrica” del Prof. Ing. Franz Martinelli, membro del Comitato Scientifico e Didattico di un corso di laurea della Università LUMSA, Presidente Incoming del R.C. Roma Cassia, Presidente di Gi. & Me. Association e Presidente della Commissione Nazionale CPSCAE_APS di cui si invita a visitare il relativo website al link: www.cpscae.org .

–“Politiche Locali in Difesa del Clima e dell’Ambiente” a cura dell’ Ing. Roberto De Pascalis, Segretario Generale del CPSCAE_APS che delineerà le linee guida del percorso formativo, prima a livello scolastico, dell’intero percorso inerente i temi della sostenibilità e della comprensione delle problematiche legate al Clima e all’Ambiente che saranno poi meglio sviluppati, a livello universitario, attraverso un costante percorso di preparazione ad hoc a partire dai giovani che abbiano già conseguito la relativa idonea certificazione. Agli alunni che avranno conseguito la maturità scientifica, con riportata votazione non inferiore a 95/100, verrà riconosciuto il Certificato Basico di Former/Informer in Difesa del Clima e dell’Ambiente: un’idea innovativa che si pone l’obiettivo di divulgare l’impegno su tutto il territorio italiano, e non solo, anche grazie al CPSCAE_APS, un’Organizzazione Non Governativa di recente istituzione, che vuole fare dei punti della citata Agenda Onu uno dei suoi punti di azione.

– “Sostenibilità Ambientale degli Edifici come Imperativo contro la Povertà Energetica” del Prof. Ing. Umberto Berardi, Canada Research Chairman, Ryerson University, Toronto, ON.

Durante il seminario di Cerignola, una particolare attenzione sarà dedicata all’alimentazione e all’utilizzo sostenibile del patrimonio liquido. L’Ing. Franz Martinelli argomenterà, in particolare, sulle innovazioni ambientali in ambito alimentare, dedicando attenzione alla qualità del prodotto alimentare, al legame che genera sviluppo sui territori di appartenenza con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare tipico dei paesi occidentali e del nord del mondo. A proposito, l’Ing. Martinelli ha dichiarato: “Stiamo dando vita ad una progettualità allargata che parta dall’esempio che abbiamo costruito in Tunisia con i grani antichi, perché il nostro impegno continui a fornire un concreto contributo sull’importante attività di valorizzazione e sviluppo dei grani autoctoni del Mediterraneo, così da consolidare il legame in agricoltura tra prodotto e territorio con la storia e la cultura al fine di promuovere e valorizzare anche il lavoro dei giovani nei territori di appartenenza con l’agriturismo. La mia idea – continua l’Ing. Martinelli – è quella di adottare un approccio scientifico che faccia comprendere ai giovani studenti i reali danni dello spreco alimentare e dell’utilizzo non controllato dell’acqua. Esistono tabelle alimentari precise sull’assunzione quotidiana di calorie da parte dei singoli individui; dall’analisi di tali dati vorremmo stilare un’ inchiesta sul consumo sfrenato di alimenti non sani in alcune zone del pianeta, con le conseguenti complicazioni mediche e cliniche, e far conoscere come nell’altra parte del mondo il diritto all’alimentazione sia ancora lontano dal raggiungimento collettivo, con l’emergere e il diffondersi di fenomeni legati alla povertà, alle carestie e alla mancanza quotidiana di cibo e acqua, soprattutto per i più piccoli del Sud del mondo”.

Gli studenti potranno approfondire questi temi così come l’importanza della Blue Economy per il presente ed il futuro già prossimo. Infatti, tra i principali focus, oggetto di attenzione da parte di numerose Organizzazioni Non Governative e dei protagonisti del seminario di Latina, vi è quello della cooperazione nella tutela delle acque e dell’acquacoltura. L’insostenibilità della pesca massiva è un problema tra i più urgenti a livello internazionale, come le Nazioni Unite e la FAO non mancano di sottolineare: innumerevoli studi, analisi e pubblicazioni relative al Mediterraneo e al Mar Nero fanno emergere un’indicazione positiva di timido miglioramento della situazione attuale, dal pur sempre quadro allarmante. Nella corsa contro il tempo per garantire cibo sufficiente ai 9 miliardi di persone che popoleranno la terra entro il 2050, le Nazioni Unite hanno lanciato l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 per ridurre l’impatto ambientale associato allo sfruttamento delle risorse naturali, combattere gli effetti dell’inquinamento e del cambiamento climatico. Le tematiche trattate dall’Agenda sono al centro dei lavori del progetto avviato dal Centro della Pace e della Sostenibilità Climatica, Ambientale ed Energetica – CPSCAE_APS.

Dopo il previsto dibattito, cureranno le conclusioni del Seminario in epigrafe:

– il Prof. Dr. Pierpaolo Limone, Magnifico Rettore dell’Università di Foggia;

– il Prof. Dr. Francesco Bellino, Presidente del CPSCAE_APS e Presidente della Società Italiana di Bioetica e Comitati Etici – S.I.B.C.E.;

– il Prof. Dr. Giuseppe Seracca Guerrieri, Governatore del Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata.