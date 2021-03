Stop ai ricoveri fino al 6 aprile. La rete ospedaliera pugliese è in difficoltà

Stop ai ricoveri non urgenti in tutti gli ospedali pugliesi, La gra- vità della situazione epidemiolo- gica ha indotto la Regione a ema- nare il terzo provvedimento di sospensione nel giro di un anno, dopo quelli della scorsa primave- ra e di novembre. L’obiettivo — esplicitato nella circolare firma- ta dal direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, e dall’as- sessore alla Sanità, Pierluigi Lo- palco — è “garantire il supporto alla rete ospedaliera Covid da parte del personale sanitario in servizio presso gli ospedali No Covid”. Quindi anche supporta- re il reperimento di personale sa- nitario per la piena attivazione dell’ospedale Covid in Fiera del Levante. Nella struttura sono previsti 152 posti ma ne sono sta- ti occupati finora soltanto 24 pro- prio a causa della difficoltà a indi- viduare il personale, che al mo- mento è stato trasferito dal solo Policlinico di Bari (l’azienda a cui è demandata la gestione della struttura), nonostante nella deli- bera di attivazione della Regione fosse indicata la possibilità di ac- quisire parte dell’organico da al- tre aziende e perfino dall’estero, nonché di incentivi da offrire.

La stretta sugli ospedali

Da oggi e fino al 6 aprile sono sta- ti sospesi i ricoveri programma- ti, sia medici sia chirurgici, nelle strutture Covid e in quelle No Co- vid. Saranno effettuati soltanto i ricoveri “con carattere d’urgen- za non differibile, provenienti dal pronto soccorso” e tale dispo- sizione vale anche per le case di cura private. Nella circolare ven- gono inoltre indicati una serie di casi “non procrastinabili”, per i quali i ricoveri devono essere co- munque garantiti, a partire da quelli oncologici, “elettivi e non”. L’attività ambulatoriale non viene invece bloccata, com- presa quella in intramoenia, mentre non sarà possibile svolge- re “l’attività in intramoenia in re- gime di ricovero”. Le disposizio- ni coprono l’intero periodo in cui la Puglia sarà rossa, compre- se le festività pasquali, “in attesa di valutare l’andamento epide- miologico della pandemia”.