Volley, rinviata Fiamma Torrese-Ares Flv Cerignola di sabato 20 marzo

Ancora un rinvio per Covid per l’Ares Flv Cerignola: la sfida in casa della Fiamma Torrese, prevista per sabato 20 marzo, è stata posticipata a data da destinarsi per la presenza di alcune positività nel gruppo squadra oplontino, impossibilitato a scendere in campo anche nella scorsa giornata nel derby campano con Arzano. Salgono così a tre le gare da recuperare per la formazione ofantina, al comando del girone E1 della serie B1 con 17 punti: ci sarà da giocare anche il doppio match con Castellammare di Stabia (che sabato ha esordito nel torneo), affollando inevitabilmente un calendario che si avvia alla conclusione della prima fase. In attesa di conoscere le date dei recuperi, le rossogialloblu continueranno gli allenamenti e resteranno quindi alla finestra nel prossimo turno di campionato.

