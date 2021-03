«A Cerignola un giardino pubblico per la Memoria e il ricordo delle vittime del Covid-19, ecco come sarà»

Nascerà a Cerignola il giardino della Memoria, un luogo vivo per ricordare tutte le vittime del Covid-19. Il progetto pensato dall’Associazione NOI-Comunità in movimento, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, presso via Lagonegro. L’idea di fondo è quella di creare un luogo vivo, altamente simbolico, capace di accogliere la memoria e al contempo costruire uno spazio di comunità, dove realizzare iniziative culturali, didattiche e ricreative pensate per il mondo della scuola, ma anche per tutti i cittadini che vorranno far crescere il giardino. All’immenso dolore che si è associato alla deflagrazione dell’epidemia, si sono però affiancate anche delle manifestazioni positive di solidarietà e coesione di questa comunità. Questo giardino ci aiuterà a ricordare, continuando a crescere insieme. Vogliamo che il giardino si riempia di cose belle, in grado di affiancare alla memoria un pezzo di futuro, per quando sarà possibile ricominciare a stare insieme, vicini, in sicurezza. Questo sarà il primo intervento di riqualificazione della città, partendo dalle periferie, che rappresenta la nostra visione.

Altro obiettivo è quello di individuare sul territorio scuole e realtà associative che vogliano contribuire alla gestione del parco, ciò che faciliterà una più ampia condivisione del progetto e del luogo con i cittadini del territorio. Un luogo dove ci sarà socializzazione: è il vaccino fondamentale per l’isolamento a cui questa terribile pandemia ci ha costretti. La cerimonia di posa del primo albero prevista per giovedì 18 marzo, in concomitanza con la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, sarà rimandata a data da destinare dopo il 6 aprile. Il progetto prevede la piantumazione complessiva di circa 50 tra alberi da frutta e arbusti. È in programma il recupero dei giochi per i bambini esistenti e l’inserimento di nuovi, una zona recintata e attrezzata per i cani; verranno, inoltre, realizzati dei camminamenti interni alle isole alberate e alcune sedute, per consentire alle persone che faranno visita di potersi fermare in raccoglimento. Quegli stessi spazi saranno anche i naturali punti di riferimento per l’organizzazione di eventi e iniziative pensate per valorizzare il parco. Tutte le iniziative pubbliche saranno pensate e organizzate per coinvolgere prioritariamente bambini e famiglie.