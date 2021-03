Avviso pubblico per progetti dedicati agli aspetti sul tema delle pari opportunità

È pubblicato un avviso rivolto agli Enti del Terzo Settore del Comune di Cerignola per finanziare progetti dedicati ad attività socio-assistenziali, culturali, educative, sportive e del tempo libero, promozionali in campo commerciale, artigianale e agricolo e iniziative volte ad approfondire i molteplici aspetti della condizione femminile nell’ambito degli interventi volti a realizzare pari opportunità tra uomini e donne.

La volontà della Commissione Straordinaria è quella di destinare le risorse, che saranno allocate nel bilancio di previsione 2021, mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. “Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, viene adottato anche per il 2021 un criterio di piena trasparenza nell’assegnazione dei contributi premiando merito e qualità dei progetti. Un approccio che consentirà di innalzare il livello dei servizi”. È inoltre previsto un punteggio premiale per le realtà che comparteciperanno al contributo ottenuto, potenziando così l’investimento.

L’esito della valutazione delle domande costituirà una graduatoria in cui le domande ammesse e valutate saranno messe in ordine di punteggio. La graduatoria verrà utilizzata fino ad esaurimento della somma disponibile. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 15 aprile 2021. L’avviso con la modulistica da utilizzare è disponibile al seguente indirizzo: http://www.comune.cerignola.fg.it nella sezione Avvisi Comunali.