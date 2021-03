La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola ospita il Progetto Gio-Mol

Rinviata nel campionato di B1 la sfida dell’Ares Flv in casa della Fiamma Torrese, la sola Brio Lingerie Pallavolo Cerignola rappresenterà i colori ofantini in questo turno di campionato, ospitando al pala “Dileo” la Gio-Mol Pallavolo nella sesta giornata di serie C (girone A). Il sestetto allenato da Davide Castellaneta proviene da due vittorie consecutive: sabato scorso è arrivata l’affermazione esterna ai danni della Dinamo Molfetta. Risultato netto (0-3) in un match nel quale le fucsia hanno sofferto soltanto nel primo set, conquistato ai vantaggi, avendo vita facile nei successivi due e portando a casa altri tre punti preziosi. Col passare delle gare, è sempre più in crescita la formazione cerignolana, che sta affinando schemi di gioco e tenuta alla distanza anche grazie al rientro dell’opposto Ilenia Novia, fra gli acquisti principali di questa stagione. L’avversario di turno si è costituito pochi mesi fa, dalla fusione delle società Asdam Pegaso 93 Molfetta e Giovinazzo, allestendo un organico composto da sole giocatrici locali e dei rispettivi vivai, guidato da Domenico Carbonara. Le adriatiche hanno totalizzato sinora tre punti in classifica, nel precedente turno si è concretizzata la prima gioia del torneo, piegando al tie break il Foggia Volley. Un confronto sulla carta agevole per Albanese e compagne, alla ricerca del tris di successi consecutivi: una buona occasione per mettere ulteriore benzina nelle gambe e per proseguire il cammino di progressi e amalgama fra le componenti del gruppo. Prima battuta domani, alle ore 18.

Condividi questo articolo: