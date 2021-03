Cerignola, sabato dedicato a far la spesa: assembramenti a volontà

La spesa del sabato, nel primo sabato di zona rossa pare non esser troppo differente da quella delle scorse settimane, anzi. Parcheggi stracolmi, supermercati al limite della capienza (normale) e pochi controlli. Il Covid non ferma gli acquirenti ma soprattutto non impensierisce i gestori, soprattutto quelli dei grandi store cerignolani.

Consultando le FAQ del sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri si scopre qualcosa che in molti esercizi cerignolani sembra esser sconosciuto. Ovvero che quelle attività commerciali a cui è consentito di stare aperte (allegato 23 del Dpcm) «si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Fra queste misure vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, nonché la garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Infine, è previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite».

La norma è chiara, ma aggirarla o ignorarla è un attimo. A Cerignola sembra un sabato qualunque ed è più che mai triste veder rispettate le norme in pochi casi. Per il resto pare – a colpo d’occhio – che questo territorio non conosca impennata di contagi, che le terapie intensive non siano in saturazione, che sia tutto normale: anche 20 persone in attesa davanti al banco salumi in poco meno di 15 metri quadrati. Non è una caccia al trasgressore, sia esso commerciante o acquirente. Scrivere e dar testimonianza di quanto è accaduto oggi (e si spera possa non accedere nei prossimi giorni) è una battaglia di civiltà e di rispetto per ogni persona e per tutte quelle persone che sono morte e quotidianamente continuano a morire per Covid-19.