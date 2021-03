L’Audace Cerignola a Portici, per mettere un altro mattone verso la salvezza

Osservato il turno di stop del campionato (recuperi a parte), è il momento di tornare in campo per l’Audace Cerignola, atteso domani in un match salvezza in casa del Portici. Quasi due settimane fa, nel confronto interno con il Molfetta, si è assistito ad un effervescente 4-4: non sono bastate quattro reti e altrettante volte in vantaggio agli ofantini, sempre ripresi dai biancorossi, anche a causa di molteplici disattenzioni difensive che hanno pregiudicato la possibilità di fare proprio il bottino pieno. Mister Pazienza avrà lavorato alacremente nella sosta soprattutto nella direzione di evitare che il reparto arretrato conceda così tanto agli avversari: per questa ragione, e per sopperire alla partenza di Syku alla volta di Casarano, è stato ingaggiato Luigi Manzo, per il quale stante l’assenza di capitan Allegrini per squalifica, si profila il debutto da titolare con le “cicogne”. Bisognerà vedere come il Cerignola avrà assorbito la pausa, senz’altro occasione per ricaricare le pile dopo un periodo intenso e in vista del rush finale del torneo: gialloblu apparsi comunque in palla e in serie utile da quattro giornate, nettamente in ripresa rispetto ad un finale di andata un po’ balbettante. Con il ruolino di due vittorie e due pareggi, l’Audace si appresta a disputare un altro scontro rilevante per la permanenza diretta in quarta serie: Esposito e compagni vogliono regalarsi la terza affermazione esterna consecutiva, dopo i blitz di Altamura e Francavilla, mettendo un ulteriore mattone per il raggiungimento del traguardo minimo fissato.

Non dovrebbe mutare la formazione di partenza, nel 3-5-2 ormai classico: detto di Manzo, va verso la conferma in mediana l’ottimo Spinelli, autentica rivelazione della sfida con il Molfetta; in attacco inamovibili Malcore (tornato al gol dopo quasi due mesi) e l’irresistibile Achik degli ultimi tempi, sempre più decisivo fra marcature personali e assist.

Sarà un Portici reduce da cinque sconfitte di fila – le ultime tre pesanti anche sul fronte del passivo, mercoledì (0-3) a Molfetta – e ultimo in graduatoria alla pari con Gravina e Puteolana con 15 punti e una gara da recuperare. Un momento nero che si traduce anche in appena due punti nelle ultime nove uscite e la vittoria che manca dal 10 gennaio, nell’affermazione esterna di Sorrento. Negli ultimi giorni i campani hanno aggiunto alla propria rosa il difensore Meola, mentre in precedenza si sono registrati gli innesti di Schiavi, Guadagni e Nacci. Una sostanziale involuzione degli azzurri, peggior difesa del raggruppamento (ben 47 le reti subite) e squadra più battuta (13 ko) nonostante il rendimento positivo della punta Maione, autore di ben nove centri. Con 11 punti ottenuti fra le mura amiche, il tecnico Panico chiede una prova d’orgoglio ai suoi nel terzo impegno in una settimana, fattore che potenzialmente sulla carta potrebbe favorire gli ofantini.

Nell’ultimo precedente nel napoletano, il 24 settembre 1994, il Cerignola si impose 0-1 con la firma di Palladino. Calcio d’inizio al “San Ciro” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Mazzer, della sezione di Conegliano.