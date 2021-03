Il Cerignola domina a Portici (0-4) e corre sempre più in classifica

L’Audace Cerignola dilaga a Portici, rifilando quattro reti ai campani e compiendo un altro, corposo passo verso la salvezza: terzo successo consecutivo in trasferta e quinto risultato utile per gli ofantini, i quali confermano una crescita esponenziale. Pazienza modifica lo scacchiere iniziale: Manzo debutta con la maglia gialloblu, in difesa c’è anche Ciafardini; Muscatiello torna in mediana e forte trazione anteriore con Loiodice e Achik a supporto di Malcore. Panico invece affida, con l’assenza di Maione, le chiavi dell’attacco a Onda e Prisco. Ultimate le fasi di studio, dal 20′ in poi sono gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco: Achik sulla destra crossa al centro, c’è Loiodice che prima cerca di servire Malcore, la palla gli ritorna sui piedi ma il destro non trova il giro giusto. Al 28′ Muscatiello per Malcore, colpo di testa alzato in corner da Schaeper: sul susseguente angolo, De Cristofaro irrompe in piena area e insacca. Insiste l’Audace, tiro di Malcore deviato in angolo, poi al 41′ lo stesso attaccante ruba palla ad un avversario, la conclusione si spegne di poco a lato. Si va al riposo con i ragazzi di Pazienza meritatamente in vantaggio.

La ripresa si apre con una punizione di Achik sporcata in corner, non c’è la reazione dei padroni di casa anche e soprattutto per merito di un Cerignola che stringe per chiudere la contesa. Achik impegna severamente Schaeper, il fantasista poco dopo fila via sulla destra, solo che il traversone basso attraversa tutta l’area di rigore senza trovare compagni. Dalla bandierina arriva il raddoppio: parabola di Achik, Silletti svetta su tutti e firma la propria prima marcatura stagionale (56′). Il Portici è alla corde, i gialloblu ne approfittano subito: ripartenza solitaria di Malcore, che salta tutti (compreso il portiere) e fa tris, per un gol da copertina (60′) e il settimo in campionato. Schaeper nega il bis al numero nove, la difesa azzurra è letteralmente in bambola, Achik evita il numero uno avversario ma trova nei pressi della linea un difensore a salvare (66′). Il poker è servito al minuto 69: punizione battuta corta, Achik semina tutti e mette al centro, trovando ben appostato De Cristofaro per il sesto centro di una stagione per lui eccellente. Da lì in poi è praticamente accademia per l’Audace: non va il destro del subentrato Tedesco, girandola di cambi e Chironi effettua la sua prima e unica parata del match addirittura al 94′.

Al “San Ciro” vittoria fondamentale per un Cerignola impeccabile e sempre più disinvolto anche lontano da casa: domenica prossima il primo di due impegni consecutivi in casa, ospite sarà il Lavello oggi vittorioso 2-1 sul Bitonto. Non ci sarà Esposito per squalifica, ma i gialloblu vogliono proseguire più che possono il proficuo momento: qualità in prima linea e difesa ottima guidata da Manzo, la premessa odierna è di grande auspicio.

PORTICI-AUDACE CERIGNOLA 0-4

Portici (3-5-2): Schaeper, Vitiello, Arpino, Bisceglia, Grieco (60′ Nacci), Illuminato (60′ Conte), Nappo, Meola (60′ Del Gaudio), Guadagni (53′ De Luca), Onda (71′ Schiavi), Prisco. A disposizione: Spina, Petrosino, De Martino, Esposito. Allenatore: Domenico Panico.

Audace Cerignola (3-5-2): Chironi, Ciafardini, Manzo, Silletti, Muscatiello (84′ Salvemini), De Cristofaro (65′ Acampora), Esposito (63′ Amabile), Loiodice (65′ Godano), Russo, Malcore (75′ Tedesco), Achik. A disposizione: Tricarico, Amoabeng, Barrasso, Verde. Allenatore: Michele Pazienza.

Reti: 28′ De Cristofaro, 56′ Silletti, 60′ Malcore, 69′ De Cristofaro.

Ammoniti: Nappo, Meola, Nacci (P); Esposito (AC).

Angoli: 1-8. Fuorigioco: 2-3. Recuperi: 2′ pt, 3′ st.

Arbitro: Mazzer (Conegliano). Assistenti: Gentile (Isernia)-Di Bartolomeo (Campobasso).