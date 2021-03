OltreBabele presenta il libro “Cerignola di fine Novecento nelle pagine di Città per l’uomo”

L’immobilità pandemica non arresta le attività dell’associazione di promozione sociale OltreBabele che, tra iniziative online e progetti in corso, ha in programma un nuovo appuntamento: venerdì 26 marzo alle ore 18:00 in diretta streaming sulla pagina Facebook “OltreBabele-Cerignola” presenterà il libro “Cerignola di fine Novecento nelle pagine di Città per l’uomo”. Il giornale “Città per l’uomo” era organo ed espressione della omonima associazione che, mediante la concomitante attività di volontariato nel campo culturale e sociale, avanzava proposte e iniziative per una politica emancipata, libera da criminalità e malaffare. Non raccontò i fatti secondo l’ordine asettico e temporale tipico della cronaca: fu spazio per incontri pubblici, interviste, rubriche, satira di costume, resoconti, proiezioni sociali, prospettive economiche. Fu il tentativo di rappresentare una possibile città a misura d’uomo.

Di tanto parleranno il prof. Saverio Russo, docente universitario di storia, Domenico Carbone, primo presidente dell’associazione e Mariarosaria Albanese, direttrice del giornale. Modererà l’incontro la presidente dell’aps OltreBabele, Rita Pia Oratore. Il volume sarà in distribuzione gratuita. Le modalità saranno rese note durante la diretta streaming.