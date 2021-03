«Il ciclo dei rifiuti deve diventare una risorsa, non più solo un costo per i cittadini»

Domani, Venerdì 26 marzo. Ore 19.00, parleremo del ciclo dei rifiuti, delle buone pratiche della Belvedere spa e del modello Peccioli (PI) con Renzo Macelloni. L’associazione “NOI-Comunità in movimento” continua la campagna di discussione e proposte riguardo ai temi di interesse per la città di Cerignola; quello dei rifiuti e dei costi ad esso connessi è tema determinante per il suo futuro. Storicamente la gestione dei rifiuti ha visto privatizzare i profitti e socializzare le perdite. In sostanza, i cittadini sostengono i costi (con la TARI altissima) e altri si fanno i soldi. Tanti soldi. Domani parleremo della prima esperienza che nel nostro Paese ha ribaltato questo assunto: i rifiuti quale volano di ricchezza per il territorio e i cittadini. Perché non provare a replicare questo modello a Cerignola?

Sarà possibile seguire i lavori direttamente sulla pagina facebook dell’associazione www.facebook.com/noi.comunitainmovimento o sul sito www.noicerignola.it