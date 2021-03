Autocertificazioni anche nei rapporti fra privati, il modulo sul sito del Comune di Cerignola

La vigenza di misure restrittive collegate alla pandemia ha determinato doverose restrizioni negli accessi agli uffici comunali. In tale contesto i servizi demografici mettono a disposizione dei cittadini appositi moduli di autocertificazione da utilizzare presso i privati. Infatti la legge ha introdotto una significativa innovazione in materia di autocertificazione, rendendola valida e obbligatoria, non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione (art. 30-bis della L. n. 120 del 11.9.2020 – Decreto Semplificazioni). Pertanto i soggetti privati, come banche, assicurazioni, uffici postali, patronati, notai, avvocati, agenzie di servizi, ecc…sono obbligati ad accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, meglio conosciuta come autocertificazione.

In sostanza chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni ed ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Sul sito del Comune di Cerignola da oggi sarà possibile scaricare il modulo a tal fine necessario, aggiornato con la normativa vigente. Inoltre va sottolineato che il ricorso all’autocertificazione evita al cittadino il pagamento dell’imposta di bollo (oggi di 16 euro) se dovuta, in quanto l’autocertificazione è sempre esente. L’utilizzo dell’autocertificazione, oltre a rispondere ad esigenze di semplificazione amministrativa e a consentire una sostanziale riduzione dei tempi di attesa per ottenere prestazioni e servizi, sia da parte di Enti pubblici che di soggetti privati, evita al cittadino la necessità di recarsi in Comune per ottenere i certificati necessari. Eventuali informazioni potranno essere richieste presso il Comune al n. 0885/410220. Il modulo di autocertificazione e l’elenco degli stati, fatti e qualità personali autocertificabili è scaricabile al link www.comune.cerignola.fg.it nell’apposita sezione modulistica -URP-SERVIZI DEMOGRAFICI_ANAGRAFE.