Il Pd di Cerignola: «Inadempienza da parte di Tekra, la società faccia chiarezza»

“Dopo la segnalazione dell’associazione AmbientiAmo Cerignola, che ringraziamo per questa e tutte le altre attività di eccezionale importanza svolte, abbiamo verificato il capitolato di spesa del Comune di Cerignola, relativo al rapporto con la Tekra, società che gestisce la raccolta dei rifiuti per conto del Comune di Cerignola. L’Articolo 14 – Comma 4 del capitolato prevede esplicitamente che alla società appaltante spettino le spese per l’acquisto dei sacchi, per la raccolta dei rifiuti. E’ una grave mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini di Cerignola, già martoriati dalla Tari più alta d’Italia, a cui bisogna rendere quanto meno conto, del rispetto degli accordi. La Commissione Prefettizia, in qualità di Ente preposto alla sorveglianza dell’attuazione contrattuale, deve intervenire quanto prima per far chiarezza a riguardo, attuando in essere tutte le procedure e le iniziative necessarie affinché vengano rispettati gli accordi tra il Comune di Cerignola e la società Tekra. Inoltre invieremo una formale richiesta di spiegazioni a Tekra stessa, affinché si faccia chiarezza – quanto prima – su questa situazione”.

Condividi questo articolo: