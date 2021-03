Istituto Righi, concluso con successo il progetto di supporto psicologico

Difficoltà di studio, affaticamento e demotivazione sono le coordinate che stanno serpeggiando nell’umore di tanti studenti in tutta Italia per effetto delle restrizioni e delle rigide regole dovute all’emergenza sanitaria.

Preside Maria Rosaria Albanese, l’Istituto “Augusto Righi” ha da poco concluso un progetto di supporto psicologico rivolto a studenti, genitori e docenti. Di cosa si è trattato?

“In considerazione delle problematiche generate dalla pandemia, il Ministero dell’Istruzione ha erogato alle scuole dei finanziamenti finalizzati anche al supporto psicologico. Al “Righi” abbiamo voluto investire tali risorse per offrire ai nostri ragazzi un’occasione di riflessione e di confronto sui disagi manifesti o latenti prodotti dalla condizione di isolamento che gli adolescenti stanno subendo e con loro le rispettive famiglie”.

Come vi siete organizzati?

“D’intesa con la Dott.ssa Antonella Sciancalepore, psicoterapeuta alla quale è stata affidata la conduzione del progetto, e che ringrazio per la professionalità con la quale si è approcciata alle esigenze della scuola, abbiamo rivolto una specifica attenzione alle classi prime, particolarmente vulnerabili in una fase di passaggio dal primo al secondo ciclo, e alle classi quinte, bisognose di una guida orientativa e motivante per affrontare con più fiducia il futuro. Gli incontri con le classi sono stati incardinati nelle attività curricolari con opportuna programmazione degli interventi, anche al fine di coinvolgere i docenti in una dinamica di valorizzazione della relazione educativa”.

Come stanno vivendo la Didattica a Distanza i vostri studenti?

“Nonostante gli sforzi organizzativi e il costante contatto con le famiglie curato dai docenti, non si può negare che l’allontanamento fisico dalla scuola stia ingenerando nei ragazzi stanchezza e difficoltà esistenziali, che talvolta producono anche scelte più o meno consapevoli di abbandono”.

Quali misure avete adottato per far fronte alle problematiche?

“Il progetto di supporto psicologico è stata una delle misure adottate insieme all’attenzione rivolta ai bisogni educativi dei ragazzi, specialmente di quelli più deprivati. Per venire incontro alle esigenze di alcuni di loro sono stati distribuiti in comodato d’uso circa duecento dispositivi o strumenti di connessione anche finalizzati ai percorsi tecnici di alto profilo”.

Preside, le famiglie stanno collaborando con la scuola per affrontare questo difficile momento?

“I problemi che vivono i ragazzi si riflettono anche nei contesti familiari, se addirittura non vengono generati dalle stesse difficoltà di ordine sanitario o economico che le famiglie affrontano quotidianamente. Con le famiglie cerchiamo un costante dialogo nell’ottica di un’efficace alleanza educativa. Anche ai genitori, tuttavia, è stata offerta una sponda di riflessione all’interno del percorso di supporto psicologico svolto”.

Quali suggerimenti sente di poter dare ai genitori che vivono la difficoltà di gestire adolescenti in crisi?

“Riprendo le efficaci proposte rivolte alle nostre famiglie proprio dalla Dott.ssa Sciancalepore nel corso dell’incontro a loro riservato: porsi in ascolto dei ragazzi che sovente hanno difficoltà ad elaborare le loro richieste di aiuto; responsabilizzarli anche nell’organizzazione della vita domestica; mettersi in sintonia con il loro senso di isolamento ed aprire varchi di speranza”.