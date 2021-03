Torna subito in vetta l’Ares Flv Cerignola: agevole 3-0 sulla Luvo Barattoli Arzano

Non si arresta il cammino a suon di vittorie dell’Ares Flv Cerignola che, al pala “Dileo”, sbriga velocemente la pratica Luvo Barattoli Arzano e si riprende la vetta della classifica: finisce 3-0 per le ofantine con parziali eloquenti (25-14; 25-13; 25-19). La coppia di tecnici Breviglieri-Ferrara non modifica il 6+1 di partenza: Muzi in regia e Morone opposto, Martilotti e Ferrara in banda; Montechiarini e Neriotti centrali, più Pisano libero. Dopo una primissima fase all’insegna dell’equilibrio, le padrone di casa premono sull’acceleratore e gestiranno in lungo e in largo tutta la sfida. Le campane provano ad opporre resistenza, ma devono inchinarsi alla maggiore esperienza e tasso tecnico della capolista.

Il merito maggiore dell’Ares Flv è stato quello di aver approcciato al meglio la gara, senza concedersi pause e con in mente solo l’ottenimento dell’intera posta in palio: solita prestazione di sostanza dei due reparti, con Muzi ispiratrice di un attacco che ha visto Neriotti (15 punti) e Morone (13) le migliori realizzatrici. Bene anche la difesa, guidata con maestria da Michela Pisano, supportata e affiancata dalle laterali ricettrici. Capitan Martilotti e compagne tornano al primo posto del girone E1 e ora attendono indicazioni dalla Federvolley sulle date di recupero delle tre gare da recuperare per chiudere la prima fase. Le rossogialloblu devono infatti disputare gli incontri di andata e ritorno con Maestro Ict Stabiae e il retour match in trasferta contro la Fiamma Torrese: l’obiettivo primario sarà incamerare quanti più punti possibili, in vista dell’accorpamento con le formazioni del girone E2 nel quale ogni squadra si porterà dietro quanto prodotto in dieci giornate. Da lì in poi partirà la vera e propria corsa per la promozione in serie A2.