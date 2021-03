Finanziamento di 2,5 milioni di euro al distretto agroalimentare di qualità “Puglia Federiciana”

Il Ministero per le politiche agricole ha approvato un finanziamento di 2,5 milioni di euro in favore del Distretto agroalimentare di qualità “Puglia Federiciana”. Il contributo in conto capitale, corrispondente al massimo disponibile, è stato concesso da parte della commissione ministeriale a seguito dell’approvazione della domanda avanzata dal Distretto, a valere sui “Contratti di distretto” che il ministero ha promosso per lo sviluppo di programmi di valorizzazione dell’ambiente e del territorio. Il Contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. Il Contratto di distretto quindi, deve anche favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra le filiere, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

“E’ un primo significativo finanziamento – afferma il presidente del Distretto Puglia Federiciana, Onofrio Giuliano, – che potrà da un lato avviare azioni in favore del territorio ed in particolare delle aziende aderenti e dall’altro sviluppare sinergie con altri attori impegnati nella tutela e nella promozione delle eccellenze agroalimentari e turistiche. E’ inoltre motivo di grande soddisfazione per tutti noi, in quanto questo è il primo progetto presentato a pochi giorni dal riconoscimento ufficiale della nostra Società Consortile, al quale, a breve, seguirà un’altra ben più consistente iniziativa nell’Agroalimentare. A tal proposito, – sottolinea il presidente – è doveroso da parte nostra ringraziare il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano che ha sin dall’inizio creduto in questo progetto, così come il deputato pugliese Giuseppe L’Abbate, già Sottosegretario al MIPAAF”.

Puglia Federiciana è un consorzio che comprende circa duecento aziende, tra le più rappresentative di un vasto territorio che si estende dalla provincia di Foggia fino alle porte di Bari. Insieme ai privati ne fanno parte le due maggiori associazioni di tutela delle produzioni: Comitato di gestione Strada dell’Olio di oliva Castel del Monte e Comitato di gestione della Strada del Vino DOC Castel del Monte, associazioni agricole e di categoria e i GAL Ponte Lama e Tavoliere.