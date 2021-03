Futuro pantone. La sostenibilità sociale tra democrazia e emergenza

Chi l’ha detto che nel futuro tutti potremo entrare in una gelateria per prendere un gelato? Chi ci dice che nel futuro saremo giudicati e accederemo ai servizi esclusivamente per il colore della pelle? È quanto raccontato nella novella distopica “Il gelato”, presente nel Calendario Serveco 2021. In questa novella originale si racconta la storia di un padre che non poteva accontentare la piccola figlia che voleva un gelato, in una calda giornata d’estate. Un futuro i cui contorni e le cui forme sono determinati da decreti legge e provvedimenti urgenti, che spesso mascherano l’incapacità di gestire con attenzione il presente. Di questo e di come le misure prese per arginare la pandemia si parlerà mercoledì 31 marzo, live dalla pagina Facebook dell’Albero dei Fichi di Cerignola, con Giuseppe Moro, direttore del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari e con Chiara Scardicchio, docente di Pedagogia generale e sociale e di Educazione degli adulti presso la medesima università. All’evento, moderato dal giornalista Massimiliano Martucci, parteciperà anche Linda Aquaro, illustratrice professionista, che ha realizzato l’illustrazione della novella.

L’evento è inserito nel programma “Raccontascorie”, un progetto di divulgazione scientifica per la sostenibilità e i cambiamenti climatici Raccontascorie, organizzato da Serveco in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di Bari e il Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC). Ispirati dalle storie del calendario Serveco 2021, ogni mese ci sarà un appuntamento per approfondire i temi della scienza e dei cambiamenti climatici sulle pagine delle librerie. Il calendario si trasforma, infatti, in un libro, che può essere conservato e non produrre rifiuti. I calendari non sono in vendita ma sono disponibili gratuitamente presso le librerie che ospitano gli eventi di divulgazione. La campagna Racconta Scorie ha il patrocinio dell’associazione Presidi del Libro e collabora con RiciclaTv e con Economiacircolare.com.