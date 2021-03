Stabilite le date dei tre recuperi dell’Ares Flv Cerignola in B1

La Federvolley ha stabilito le date dei tre recuperi che interessano l’Ares Flv Cerignola, nel girone E1 di serie B1: le sfide serviranno a completare gli impegni della prima fase del campionato. Il sestetto ofantino scenderà in campo il 17 aprile (ore 17.30) in trasferta a Castellammare di Stabia, il match di ritorno con le campane si svolgerà al pala “Dileo” il 24 aprile (ore 17.30), poi il 30 aprile alle 19 il confronto esterno con la Fiamma Torrese. Capolista con 20 punti, sette vittorie in altrettante gare giocate ed un solo punto lasciato per strada finora, la formazione dei tecnici Breviglieri-Ferrara ha l’obiettivo di massimizzare quanto più possibile nei restanti appuntamenti, in vista della seconda fase che darà il via alla procedura dei playoff.

E’ di recentissima ufficializzazione infatti, la nuova modifica al format da parte della Fipav: non ci sarà più accorpamento fra i due mini gironi (nel caso specifico E1 e E2), ma fin da subito incroci playoff. Il modello adottato è ancora più articolato e complesso di quello precedente: in questa sede ci limitiamo a delineare il primo dei tre turni che portano alla promozione in serie A2. Le prime quattro di ciascun mini raggruppamento si affronteranno in sfide di andata e ritorno: in caso di una vittoria a testa con stesso valore di punti come in campionato (3-0 e 3-1 danno tre punti, il 3-2 dà due punti alla vincente e uno alla perdente), si disputerà un set di spareggio.