La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di scena a Potenza nel turno infrasettimanale

Dopo aver saltato due impegni con il Progetto Gio-Mol e lo Sportilia Bisceglie (rinviati rispettivamente all’8 aprile e al 5 maggio), la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola torna in campo domani, nel turno infrasettimanale del campionato di serie C. Per l’ottava giornata, e prima del girone di ritorno del girone A, la formazione allenata da Davide Castellaneta farà visita domani (ore 19.30) alla Pm Asci Potenza. Le fucsia ritroveranno il clima agonistico a circa venti giorni di distanza dall’ultima volta, quando si imposero in trasferta 0-3 sul campo della Dinamo Molfetta: sono 9 i punti totalizzati finora da Papagno e compagne, attese da un confronto di alto profilo al cospetto di una delle squadre che comandano la classifica. Potenza infatti (con una gara da recuperare) ha 15 punti, con un bilancio di cinque affermazioni ed una sconfitta: nello scorso turno le lucane hanno superato il Foggia Volley, riscattando così il ko arrivato per mano della Star Volley Bisceglie.

La preparazione delle ofantine è stata molto accurata, con la consapevolezza che la sfida di domani può significare molto, soprattutto sul fronte dell’autostima e della possibilità di accorciare le distanze sulle dirette concorrenti alle posizioni di vertice. All’andata il team guidato da Telesca prevalse 1-3 al pala “Dileo” nell’esordio stagionale, ma da allora la Pallavolo Cerignola ha compiuto un percorso lineare e senza ostacoli, progredendo sotto il piano del gioco. L’obiettivo primario del sestetto fucsia sarà infatti proseguire sulla linea tracciata da qualche settimana, tenendo ben presente che servirà una prestazione di livello per riuscire a portar via un risultato positivo in casa delle potentine, finora imbattute fra le mura amiche.