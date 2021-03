“Scuola di Internet per tutti” a Cerignola, in arrivo quattro corsi gratuiti

La “Scuola di Internet per tutti” è arrivata a Cerignola. Il Comune di Cerignola ha aderito a questo grande progetto di educazione digitale promosso da Tim in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale (FMD) e realizzato nell’ambito del programma nazionale “Operazione Risorgimento Digitale”. Saranno attivati 4 corsi online gratuiti denominati “Migliorare la vita con il digitale”, che prevedono un massimo di 30 partecipanti ciascuno. Esperti formatori di TIM guideranno i cittadini alla scoperta delle opportunità offerte dal digitale e degli strumenti in grado di semplificare la vita di tutti i giorni. Ogni corso si suddivide in quattro lezioni online da un’ora, per quattro settimane una volta a settimana, e si parlerà di:

Lezione 1– Digitale in tasca: dai vocaboli del digitale alla personalizzazione dei dispositivi mobili

Lezione 2– Pagamenti digitali in sicurezza: come utilizzare in sicurezza home banking, e-commerce e shopping online

Lezione 3– Io, Cittadino digitale: gli strumenti digitali della PA (appIO e cashback, pagoPA, SPID e CIE).

Lezione 4– Salute e benessere on line: le applicazioni per salute (Fascicolo Sanitario Elettronico), il benessere e tempo libero.

Per partecipare non occorrono specifiche competenze, ma solo una sufficiente padronanza nell’uso di telefoni smartphone/tablet o pc e il desiderio di approfondire nuovi strumenti e applicazioni. Appena FMD attiverà le iscrizioni sarà possibile prenotarsi on-line dal sito del Comune.