Settimana Santa e Pasqua 2021, le celebrazioni del vescovo Luigi Renna

Questo il calendario delle celebrazioni presiedute da Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, durante la Settimana Santa e la Pasqua di quest’anno:

31 marzo 2021 – Mercoledì Santo

ore 19: il Vescovo celebra la Messa Crismale in Cattedrale

1° aprile 2021 – Giovedì della Cena del Signore

ore 9: il Vescovo presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine in Cattedrale

ore 19: il Vescovo celebra la Messa della Cena del Signore in Cattedrale

2 aprile 2021 – Venerdì della Passione del Signore

ore 9: il Vescovo presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine in Cattedrale

ore 15: il Vescovo presiede la Liturgia della Passione in Cattedrale

ore 20: il Vescovo guida la Via Crucis in Cattedrale

3 aprile 2021 – Sabato Santo

ore 9: il Vescovo presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine in Cattedrale

ore 9,30: Ora della Madre nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio da Padova trasmessa via streaming sulle pagine Facebook “Parrocchia Sant’Antonio da Padova” e “Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano”

ore 19,30: il Vescovo celebra la Veglia Pasquale in Cattedrale

4 aprile 2021 – Pasqua del Signore

ore 9,30: il Vescovo celebra l’Eucaristia nel Centro Pastorale “Santa Giuseppina Bakhita” in località “Tre Titoli”

ore 11,30: il Vescovo celebra l’Eucaristia in Cattedrale

ore 19,30: il Vescovo celebra l’Eucaristia nella Concattedrale (Ascoli Satriano)

Si precisa che le celebrazioni si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia da Covid-19: l’accesso in chiesa prevederà l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani, il controllo della temperatura (che deve essere inferiore a 37,5°); i posti in chiesa saranno distanziati e regolamentati dal servizio d’ordine, che non potrà ammettere più persone rispetto alla capienza massima definita.