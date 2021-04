Giornata sull’Autismo, Noi-Comunità in movimento ne parla con Luisa Sordillo

Ricorre venerdì 2 aprile la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. L’associazione “Noi Comunità in movimento” a tal proposito ha inteso organizzare proprio venerdì, alle ore 19.00 sulla pagina www.facebook.com/noi.comunitainmovimento, un’iniziativa per ricordare la giornata, parlandone con Luisa Sordillo, autrice del libro Voce di sale. Un viaggio nel mondo dell’autismo (Iacobellieditore, 2019). Sarà un modo per affrontare il tema in maniera intima e personale, attraverso il racconto di una testimonianza familiare che si è fatta libro.

