Giovani percettori di reddito di cittadinanza impiegati come supporto alle attività del Giudice di Pace

Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa a firma della segretaria della sezione cittadina del Partito Democratico, Sabina Ditommaso, sull’impiego di giovani percettori del reddito di cittadinanza per supportare le attività del Giudice di Pace.

“Prendiamo atto che la Commissione Prefettizia, del Comune di Cerignola, ha proceduto all’impiego di alcuni giovani percettori del reddito di cittadinanza per supportare l’attività amministrativa e giudiziaria al Giudice di Pace di Cerignola con un un’attività allo stato di tirocinio, per la durata un anno, tramite la creazione di un progetto Puc. Negli scorsi mesi avevamo sottolineato come la situazione degli Uffici del Giudici di Pace di Cerignola, fosse ormai allo stremo, chiedendo urgente risoluzione alla Commissione. Avevamo chiesto che, come da procedura, il Comune selezionasse ed inviasse, almeno, un’unità lavorativa a supporto dell’ufficio in questione. La Commissione non ha potuto che approntare una soluzione temporanea mediante l’impiego dei percettori del Rdc. Sarà dunque compito della futura amministrazione provvedere ad una soluzione stabile. La città di Cerignola, per la sua non comune estensione territoriale e per le numerose problematiche che purtroppo la affliggono, deve certamente alzare il proprio livello di servizi, attualmente inadeguati. C’è bisogno di una visione chiara e strategica per migliorare e aumentare la qualità della vita dei cittadini di Cerignola”. È quanto dichiara la Segretaria del Partito Democratico Sabina Ditommaso.